شكرى يبحث مع وزير خارجية مدغشقر تعزيز العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - وتناول اللقاء سُبُل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلديّن الشقيقين والنظر فى الموضوعات محل الاهتمام المشترك. ويشارك وزير الخارجية، ممثلًا لمصر، فى اجتماعات قمة الاتحاد الإفريقى التى تختتم أعمالها، اليوم الأحد، فى العاصمة الإثيوبية "أديس أبابا".

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