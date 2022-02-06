/677634/أورمان-البحيره-تستعد-لاستقبال-شهر-رمضان-بعدد-6500-كرتونة-مواد-غذائية -لتوزيعها-على-الأسر-الأولى-بالرعاية

أشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بدور مؤسسات المجمع المدني والجمعيات الاهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا الى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم ، مشيراً الى الدور الحيوي والهام الذى تقوم به جمعية الاورمان في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية لجميع مواطني المحافظة خاصه فى ظل الظروف الحاليه التى تمر بها البلاد

وفى هذا الصدد أشار احمد عبد المحسن مدير فرع اورمان البحيرة أنه تم استلام عدد 6500 كرتونة مواد غذائية من جمعية الاورمان بالبحيرة لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك 2022م مشيرا الى أن جمعية الأورمان هى الاولى فى استلام وتخزين وتوزيع كراتين المواد الغذائية على مستوى الجمهورية.

يأتى ذلك في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ، و تقديم كافة أوجه الدعم للأسرة الأولى بالرعاية خاصة بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك

تحرير ٢٥ محضر متنوع و ٢٧٠ رفع حالة إشغال طريق بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على إستمرار الحملات اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية لمتابعة تطبيق التراخيص والإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك تكثيف حملات رفع الإشغالات للحفاظ على حرم الطريق وتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وفي هذا الشأن أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع: ١٤٧ حالة إشغال طريق مخالف بمركز ومدينة دمنهور وتحرير ١٥ محضر متنوع ومصادرة ٦ شيش.

بالإضافة إلى تحرير ١٠ محاضر لعدم تطبيق الإجراءات الإحترازية بكوم حمادة - ٦٠ حالة إشغال طريق مخالف بابوحمص و ٣٠ حالة بالدلنجات - ٣٣ حالة إشغال طريق مخالف ومصادرة ٢ شيشة برشيد.