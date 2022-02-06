/677633/هاني-شكري-المرشح-علي-أمانه-الصندوق-يفتح-النار-على-الشائعات-الباطلة-صور

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء في البيان كالأتي:

لم ولن يعيقني أي أكاذيب باطلة صادرة من أشخاص هم كاذبون ملفقون بطبعهم يطلقون الشائعات ليلًا ونهارًا طعنًا في شخصي، عن سعي ومع جميع أفراد قائمة الزمالك الجديد لتحقيق هدف الجمعية العمومية لنادينا العريق في التغيير نحو الأصلح والأفضل لنادينا الحبيب.

وتابع:” سأظل أعمل وأعمل حتى يأتي يوم المعاد المنتظر 11 فبراير لينطق صوت الحق وتعود الفضيلة إلى جنبات القلعة البيضاء هذا اليوم الذي أثق كل الثقة أن ينتفض فيه وعي الجمعية العمومية لتصويب الواقع المرير الذي يعيشه كل زملكاوي حر شريف وليس صاحب مصلحة شخصية علي مدار الأيام الماضية.

ووأصل:” لقد دأب الكاذبون المنافقون على إطلاق الشائعات والأكاذيب ضد شخصي المتواضع بقصص وروايات ملفقة لا تمت للحقيقة بصلة ولا تمثل من الواقع شيئًا مثل التقدم بشكوى للأمم المتحدة وحديث فاتر وملل سئم الكثيرين سماعه من هوانه وعدم قيمته حول البرنامج الساخر (أبلة فاهيتا) وكذلك موضوعات فارغة المضمون حول استردادي ما تم دفعه للاعبين من مستحقات وهي جميعها أكاذيب من خيال مروجها المريض هدفها معروف ومدفوع

واردف ورغم عدم إنشغالي أو تفضيلي الرد على كل هذه الأكاذيب ثقة في وعي الجمعية العمومية التي باتت أكثر إدراكًا وفهمًا لتلك الطريقة الدنيئة التي تصنف بالحرب الانتخابية القذرة التي لا تمثل إلا صاحبها ولكن بعد أن وصلت تلك الأكاذيب إلي مداها أحب أن أؤكد أنه سيتم توضيح الحقيقة في أقرب وقت أمام الجميع سواء أعضاء الجمعية العمومية للنادي أو جماهير نادينا العظيم في كل مكان وهذا ليس لتبرئة نفسي من إدعاءات كاذبة ولكن حتى لا يعتبر هؤلاء صمتي وتعففي ضعفًا مني وحتي يعلم أعضاء النادي قوة من يسعى لتمثيلهم وقدرته على رد الحق لأصحابه كأحد أهم بنود برنامجي الانتخابي فما أريده لنفسي أريده لكل الأعضاءإذ أنا هنا لسان حال كل زمالكاوي حر شريف لا يسكت على باطل أو يهرب من المواجهة.

وأختتم:” وإلى لقاء قريب قوله حق وأفعاله صواب بمشيئة الله.