/677622/جمع-كل-الشعوب-على-حبه-نجوم-الفن-ينعون-الطفل-ريان-برسائل-مؤثرة

وفاة الطفل ريان، أحدث صدمة كبيرة للعالم أجمع، حيث توفي الطفل المغربي ريان بعد إنقاذه من البئر بدقائق، ومن الجدير بالذكر أن الطفل ظل في البئر ما يقرب من 6 أيام وسط محاولات قوات الإنقاذ من إخراجه من البئر العميق الذي سقط فيه، ونعاه العديد من مشاهير الفن منهم: أصالة، يوسف الشريف، يسرا، إياد نصار، وغيرهم من نجوم الفن.

دوت الخليج يرصد لكم نعي نجوم الفن للطفل المغربي ريان الذي توفي بعد إنقاذه من البئر بدقائق معدودة.

يسرا تنعي الطفل ريان

غردت الفنانة يسرا عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر، ناعية الطفل المغربي ريان قائلة:”إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. البقاء لله في وفاة #ريان الطفل البريء الذي جمع كل شعوب العالم على حبه .. خالص العزاء لأسرته وللمملكة المغربية وللشعب المغربي العزيز .. ربنا يصبر أهله و يجعله شفيعا لهم يوم القيامة أيدٍ مطوية”.

يوسف الشريف ينعي الطفل ريان

غرد الفنان يوسف الشريف عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر، ناعيًا الطفل المغربي ريان، الذي توفي بعد خروجه من البئر بدقائق معدودة، حيث قال:”إنا لله وإنا إليه راجعون….ربنا يرحمك ويصبّر أهلك #ريان”.

أصالة تنعي الطفل ريان

نشرت المطربة أصالة صورة للطفل المغربي ريان على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، وقام بنعيه بكلمات مؤثرة قائلة:”كأن بوقوعه حكمه وبإنتظارنا حكمه ودعاءنا حكمه وبرحيله أكيد حكمه .. لأوّل مرّه بتتوحّد المشاعر رغمّ إندفاعها وقوّتها .. وكأنّ الرساله بتقول فينا كلنا نحسّ متل بعض وقدّ بعض وماحدا أقلّ وماحدا أكتر .. كلنا دعينا وكلنا تمنّينا وكلنا بكينا.. #ريان #الطفل_ريان”.

أمير كرارة ينعي الطفل ريان

غرد الفنان أمير كرارة عبر موقع التغريدات القصيرة ناعيًا الطفل الراحل عن عالمنا، حيث قال:”لا حول ولا قوة الا بالله قلب مكسورأيدٍ مطوية، نعزي اخواننا في المغرب وأنفسنا، بوفاة الطفل ريان، اللهم ارحمه واجعله طيراً من طيور الجنه #ريان”.

محمد عبد الرحمن ينعي الطفل الراحل ريان

كمان نعى بطل مسرح مصر الفنان محمد عبد الرحمن الطفل ريان الراحل عن عالمنا، وذلك عبر موقع التغريدات القصيرة، حيث قال:”الله يرحمك يا ريان ويصبر أهلك #الطفل_ريان”.

محمد أنور ينعي الطفل الراحل ريان

وإستكمالًا لأبطال مسرح مصر، نعى الفنان محمد أنور الطفل ريان المغربي من خلال نشر صورة له على تويتر وعلق عليها قائلًا:”إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وفاة الطفل المغربي ريان

أفاد بلاغ للديوان الملكي المغربي، أنه “على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى الملك محمد السادس، حفظه الله، اتصالا هاتفيا مع السيد خالد اورام، والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر”.

ونجحت جهود انتشال الطفل المغربي ريان وإخراجه من البئر الذي سقط فيه الثلاثاء الماضي، و قد سقط الطفل ريان، الثلاثاء الماضي، في بئر مائي ضيق غير مغطى بالقرب من منزل العائلة بقرية تاموروت في منطقة شفشاون شمالي المغرب.

وبدأت جهود إنقاذ الطفل ريان الذي يبلغ من العمر 5 سنوات، صباح الأربعاء، وتمكنت فرق الإنقاذ من إمداد الطفل بالماء والأكسجين عبر أنابيب، وحظيت هذه القضية بتعاطف كبير وتصدر وسما “أنقذوا ريان”، و”قلوبنا مع ريان” منصات التواصل الاجتماعي.