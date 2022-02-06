وزير الرى: الكفاءة هى المعيار الأساسى فى اختيار قيادات الوزارة

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، صباح اليوم، اجتماعاً مع الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، وعدد من السادة قيادات مصلحة الرى وهيئة الصرف وهيئة السد العالى المُكلفين حديثاً ، للتأكيد على التكليفات الجديدة الخاصة.





وأوضح الدكتور عبدالعاطى أن معيار الكفاءة هو المعيار الأساسى فى اختيار قيادات الوزارة، وأن تحقيق الشفافية يُعد من أهم سبل التطوير ورفع كفاءة العمل، مشيرًا إلى أن الهدف من حركة الترقيات والتنقلات هو تحقيق المصلحة العامة وسرعة الأداء والإنجاز، ومؤكداً على دعمه لقيادات الوزارة فى أداء مهامهم مع استمرار الرقابة على مستويات الأداء الخاصة بكل منهم لتقييم الأداء وحسن سير العمل، مطالباً الجميع بمواصلة العمل واتخاذ القرارات بكل حسم للتعامل مع مختلف الموضوعات الخاصة بالعمل مع مراعاة كافة النواحى الفنية والقانونية والمالية اللازمة.

ووجه وزير الرى خلال الاجتماع بزيادة معدلات تنفيذ أعمال تأهيل الترع، وإستمرار الرقابة على أعمال التأهيل المنفذة بكافة المحافظات، مع مراعاة الاشتراطات والمعايير الفنية، كما وجه بزيادة معدلات تأهيل المساقى وتطبيق نظم الرى الحديث من خلال البروتوكول الموقع مع وزارتى الزراعة والمالية والبنك الأهلى المصرى والبنك الزراعى بهذا الشأن.

كما وجه بمتابعة حملات الإزالات الموسعة الجارية بمختلف المحافظات، والاستمرار فى بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات، مع التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة.

كما وجه بالاستمرار فى رفع حالة الاستنفار بجميع أجهزة الوزارة للتعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول، ومواصلة المرور الدورى لضمان جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية من السيول لإستقبال المياه ، وجاهزية محطات الرفع ومحطات الطوارئ للتعامل مع أى إزدحامات ، وإزالة أى تعديات على المخرات بشكل فورى.

واستعراض الدكتور عبدالعاطى الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التنموية الكبرى التى تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً، مثل مشروع الاستفادة من مياه الصرف الزراعى بمصارف غرب الدلتا من خلال محطة الحمام، ومشروع تنمية شمال سيناء ، ومشروع تنمية جنوب الوادى، موجهاً بمواصلة بذل الجهد للعمل بهذه المشروعات المهمة بما يضمن الانتهاء من التنفيذ بأعلى معدلات من الجودة والكفاءة وطبقاً للمعدلات الزمنية الموضوعة، وشدد على ضرورة زيادة الإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.