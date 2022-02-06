/677612/محمد-السلاب-تطوير-إدفينا-وقها-يدفع-صادرات-الصناعات-الغذائية-لمصر

قال النائب المهندس محمد مصطفى السلاب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس السيسى بسرعة تطوير شركتى قها وإدفينا يأتى فى إطار تحديث القلاع الصناعية المملوكة للدولة خلال الفترة المقبلة.

دوت الخليج

الصناعات الغذائية

وأضاف السلاب أن منتجات شركة قها وأدفينا كانت تغزو العالم، وسيتم تطويرها على أراضى تزيد مساحتها عن 300 ألف متر مربع بمدينة السادات بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 6 مليارات جنيه. وسجلت صادرات الصناعات الغذائية نموا بنسبة 19% لتصل إلى 4.1 مليار دولار خلال العام الماضى. وقال السلاب إن اهتمام الدولة بتطوير القلاع الصناعية يأتى فى إطار استهداف الوصول بالصادرات المصرية خلال خمس السنوات المقبلة إلى 100 مليار دولار، مضيفا أن تطوير القطاع الصناعى يخلق فرص عمل حقيقية تعمل على خفض نسب البطالة وزيادة الناتج المحلى الإجمالى لمصر.

ويساهم القطاع الصناعى بنسبة نحو 17% من الناتج المحلى الإجمالى ويصب تطوير مصانع الأغذية فى دفع النمو الاقتصادى، حيث تمتلك فيها مصر مزايا كبيرة إذ تتوافر منتجات الأغذية والأيدى العاملة الرخيصة بما يعطيها قدرة على النفاذ للأسواق الأوروبية أو العربية أو دول جنوب الصحراء الأفريقية.

وسيكون لتطوير شركتى قها وإدفينا بحسب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب توفير منتجات غذائية بجودة عالية فى السوق المحلى، الأمر الذى يصب فى التوسع فى تعميق المكون المحلى من خلال استخدام الفواكه كالفراولة والبرتقال فى صناعة العصائر بما يرفع من القيمة المضافة لهذه المنتجات، بشكل أكبر من تصديرها كمحاصيل زراعية.