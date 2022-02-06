عاجل- الأرصاد تحذر المصريين بسبب الطقس: لا تنخدعوا بهذا الأمر

جدة - نرمين السيد - وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" المعروض على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة تدريجيا لتعود إلى طبيعتها فى فصل الشتاء، بالإضافة إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

وأضافت أن الطقس خلال فترة النهار سيكون شتوى مائل للبرودة على محافظات شمال البلاد، دافئ على محافظات جنوب البلاد وسيناء.

وحذرت من انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال فترات الليل، مؤكدة: "لا تنخدعوا بارتفاع درجات الحرارة فى النهار".

وبينت منار غانم، أن درجات الحرارة ستقل تدريجيا ليلا لتصل إلى 10 درجات، ولذلك يجب على المواطنين ارتداء الملابس الشتوية وعدم الانخداع.

وأشارت إلى أن البلاد ستشهد الأيام القادمة تواجد للشبورة المائية الخفيفة والتى لن تؤثر على الأنشطة اليومية، متابعة: "استقرار الطقس مستمر حتى يوم الثلاثاء القادم".