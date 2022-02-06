ضمن «حياة كريمة».. وزيرة التضامن تفتتح مشروعات تنموية بالوادى الجديد 

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وهى بيت الزكاة والصدقات المصرى،وجمعية الأورمان، ومؤسسة صناع الخير، والجمعية الشرعية، وجمعية مصطفى محمود، ومؤسسة مصر الخير، وذلك تأكيدًا للدور الكبير الذى تلعبه الجمعيات الأهلية فى عملية التنمية، وتأكيدًا كذلك لثقة القيادة السياسية بهذا الدور وإطلاق السيد رئيس الجمهورية العام الحالى 2022 عامًا للمجتمع المدنى.



رافق الوزيرة محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.



وتستهل القباج الزيارة بجولة فى حديقة 30 يونيه، كما ستطلق مبادرة وقف النخيل بمزرعة نخيل الجمعية الشرعية الفرعية بالخارجة، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية لزراعة 2.5 مليون نخلة بالمحافظة التى أطلقها رئيس الجمهورية فى يناير 2019، حيث تبلغ المساحة 120 فدانًا، وبلغ إجمالى فسائل النخيل المزرعة حتى الآن 7 آلاف فسيلة بهدف تخصيص عائدها لصالح كفالة الأيتام والمستفيدين من خدمات الجمعية.

وتفتتح وزيرة التضامن جمعية رعاية الطلاب "بيوت الطلبة"بتكلفة 10 ملايين جنيه، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 275 طالبًا وطالبة، وذلك لتوفير سكن للطلاب المغتربين، وتشمل مبنى إقامة للطلبة ومبنى إقامة للطالبات وملاعب رياضية وخدمات ترفيهية، بالإضافة إلى مكتبة مجهزة وخدمة إنترنت ومطعم ومسجد.



كما ستضع وزيرة التضامن حجر الأساس لمبنى مؤسسة التكافل الاجتماعى بتكلفة تبلغ 10 ملايين جنيه، والذى سيضم محلات ووحدات سكنية بهدف توفير عائد لصالح الحالات الأولى بالرعاية والمطلقات والأيتام، كما تقوم بزيارة مركز التكوين المهنى لتنمية الحرف التابع لمؤسسة التكافل الاجتماعى والذى يضم ورش "نجارة - دهانات - كريتال - الوميتال- ووحدة تعبئة وتغليف البلح"، والذى يهدف إلى إيجاد فرص عمل للشباب، حيث تفتتح معرضًا يتضمن منتجات المركز.



وتفتتح القباج ومحافظ الوادى الجديد الحضانة النموذجية بجمعية التنمية بقرية بورسعيد، والحضانة النموذجية بحى الأمل بمركز الخارجة وذلك بعد تطويرهما ورفع كفاءتهما، ضمن مشروع تطوير "100 قاعة أطفال" بدور الحضانات، حيث تم الانتهاء من تطوير 50 قاعة، وجارٍ تطوير 50 قاعة أخرى بدور الحضانات فى المرحلة الثانية، وذلك فى إطار البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة.



وتمكنت وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق والتعاون مع الجمعيات الأهلية وجهاز التعمير من تطوير 1061 منزلًا بالمحافظة، تشمل 555 منزلًا تم رفع كفاءتهم، و498 منزلًا تم تركيب أسقف وتركيب 8 وصلات مياه، وذلك تحت مظلة سكن كريم فى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمستهدف خلال المرحلة الحالية تطوير 2522 منزلا.