/677600/محمود-القط-الدول-الكبرى-عندما-تتحرك-أى-تحرك-دولى-تفكر-فى-مصر-أولا

قال النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أن مصر الدولة الوحيدة علي مستوي الشرق الأوسط المستقرة، وهناك تحديات كبيرة وخلافات تحدث في المجتمع الدولي، لكن هذه الأحداث أتثبت لنا أن التطور العسكري ركيزة أساسية فى استقرارنا، وكذلك الإصلاح الاقتصادي ركيزة أساسية في استمرار زيادة معدلات الاقتصاد رغم جائحة كورونا، برغم ما تسببت فيه من انهيار اقتصاديات دول أخري، مضيفا: المواطن المصري تحمل مشاق إصلاحات اقتصادية كثيرة، ويكفينا فخر أنه يوم من أيام رفضت الدول تستقبل رعاياها ومصر استقبلت رعاياها وأكدت علي وجود أسواق عمل لهم، بجانب وجود مواطنين من دول أخري ولا يطلق عليهم لاجئين.

دوت الخليج

محمود القط: مصر لا تتعامل مع الجنسيات الآخري بأنهم مهاجرين بل تعاملهم كوافدين

وأشار القط، أن منظمة الهجرة العالمية أكدت أن مصر لا تتعامل مع الجنسيات الأخري التي توجد داخل حدودها علي أنهم مهاجرين بل تتعامل معهم علي أنهم وافدين وهناك جنسيات تعامل معاملة المصريين، مضيفا:والملفت في الأمر أن الوضع الإقليمي المتشابك حاليا سيكون له تأثير اقتصادي كبير علي مصر، فالوضع الروسي الأوكراني علي الحدود الروسية مؤثر جدا في سلع استراتيجية بالنسبة لمصر، ولابد أن يعرف المواطن أن هناك تحديات تواجه الدولة وهو لا يعلم بها.

محمود القط: الدولة تواجه التحديات بتنمية صادراتها وتعزيز سلعها

وأكد أن الدولة تعمل علي قدم وساق لمواجهة هذه التحديات من خلال تنمية صادراتها وتعزيز سلعها، من خلال تصدير بعض المنتجات وتطوير موارد عديدة، مضيفا: مصر استطاعت عمل ثقل استراتيجي، والدول العظمي والكبري عندما تتحرك أي تحرك دولي تفكر في مصر، و تعاطي الدولة المصرية مع دورها الإقليمي أعاد لها هيبتها مرة أخري لجيمع الملفات المتعلقة بالمنطقة، متابعا:"مصر قدرت تعمل لنفسها ثقل إستراتيجيى وجعلت العالم يتعامل معها بقيمة مصر الحقيقة والدول الكبرى والعظمى عندما تتحرك أى تحرك دولى تفكر فى مصر وبالدليل فرنسا عندما تحركت من أجل عمل مؤتر لليبيا رجعت لمصر، والجزائر عندما أرادت عقد القمة العربية جاءت إلى مصر ورئيس زامبيا من أجل أن يستلم القمة الإفريقية جاء إلى مصر وغيرها من التحركات العربية الأخرى".

وكان قد حل النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ضيفًا على موقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، وذلك بندوة حوارية شاملة أدارها الزميل محمود فايد،حيث تطرق النائب فى الجزء الثانى منها لملفات الأمن القومى التى تلقى إهتمام كبير من القيادة السياسية المصرية، وتبذل وزارة الخارجية والعديد من أجهزة الدولة جهود كبيرة فيها تحقق نتائج على أرض.