أول رد من حمو بيكا على إساءة شمس له

خرج مؤدي المهرجانات حمو بيكا عن صمته ليرد على إهانة الفنانة شمس له والتقليل من موهبته وأخلاقه.

دوت الخليج يرصد رد حمو بيكا على إساءة شمس له.

حمو بيكا يعرب عن حبه لشمس بعد إسائتها له

وكتب بيكا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "ردًّا على تصريح الفنانة شمس بالإساءة لي في برنامج ما، أنا عمري في حياتي يا أستاذة شمس ما قولت أنا مش عارفك، بالعكس أنا عارفك وبحبك جدًّا".

وتابع: "لو وصل لحضرتك أي كلمة منسوبة عني فـ أنا من على صفحتي الرسمية بقول لـ حضرتك أني عمري ما قولت كده، وأنا بحبك جدًّا وعارفك وبحترمك جدًّا، وشكرًا جدًا على كلامك عني، وأنتي على دماغي من فوق وليكي كل الاحترام والتقدير لحضرتك".

وكانت الفنانة شمس شنت حملة هجوم على مغني المهرجانات حمو بيكا، وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج “نص الكلام” مع الإعلامية راغدة شلهوب، الذي يذاع عبر قناة النهار الفضائية.

شمس تهاجم حمو بيكا

حلت الفنانة شمس ضيفة في برنامج “نص الكلام” مع الإعلامية راغدة شلهوب، الذي يذاع عبر قناة النهار الفضائية، حيث ردت شمس على سؤال راغدة شلهوب حول حمو بيكا، قائلة: “مين ده معرفوش.. مظنش انه اسكندراني”، ونفت وجود مشكلة بينهما، قائلة: “مينفعش يحصل بيني وبينه حاجة، وعيب يقول عليا معرفهاش وأنا بمثل من 25 سنة مع يسرا وأحمد رمزي، عيب الفن له أصوله وانت أصلا مش موهوب”.

من جانبه، أعرب الفنان ومطرب المهرجانات حمو بيكا، عن استيائه من بعض الأنباء التي تداولها رواد السوشيال ميديا في الساعات القليلة الماضية، زاعمين بأنه صرح بذهابه لنقابة المهن الموسيقية بملابس داخلية، تعبيرا عن غضبه من موقف النقابة من الفنانة منى زكي، بعد أزمة فيلمها «أصحاب ولا أعز».

وكتب حمو بيكا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، موضحا حقيقة الأمر: للمرة المليون .. بوست مفبرك بأسمي وجرايد تنشر، بدون التأكد من صحة الكلام المنتشر».

واستكمل: «بخصوص البوست المنتشر عن لساني (اني قولت هروح النقابة يوم الخميس بملابس داخلية ) ، الكلام ده مصدرش مني نهائي ولا صدر في بوست او استوري او لايف علي صفحاتي الرسميه .. كفايه كذب وتضليل وتشويه لاسمي .. مش كل حاجة تنتشر تلزقو اسم حمو بيكا فيها».

حمو بيكا يدعم منى زكي

وأضاف، مشيرا إلى دعمه لمنى زكي: «وانا بدعم الفنانة والنجمة الكبيرة "مني زكي "والنجم "احمد حلمي" وانا ضد الحملة الشنيعه اللي معموله عليهم دي، انتم نجوم كبار وياما اسعدتونا بتمثيلكم الجميل».

واختتم حديثه قائلا: «ياريت تبطلو تصدقو الاشاعات وتاخدو الكلام من علي لسانا ومن علي صفحاتي الرسميه».