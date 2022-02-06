ولكننا معا.. رسالة زوجة رجب طيب أردوجان له بعد إعلان إصابتهما بكورونا

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أخي العزيز.. هكذا رد أردوغان على رسالة تميم بن حمد أمير قطر

وجهت أمينة أردوغان، زوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رسالة إلى زوجها الرئيس التركي عقب الإعلان عن إصابتهما بمتحور أميكرون بفيروس كورونا المستجد والمعروف بكوفيد 19عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر".

دوت الخليج

اعتبرت زوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إصابتهما بمتحور أميكرون ليست تحديا ماداما معا وذلك عبر تدوينتها التي جاء فيها: " ولكننا معا.. مربوطان بعضنا البعض.. آملين أن نتغلب على هذا المرض في أسرع وقت ممكن مع السيد الطيب.. ونتطلع إلى صلاتكم".

أثارت تلك التدوينة تعاطف الكثيرين من تركيا ومختلف الدول الذين بادروا بالدعاء للرئيس التركي وزوجته، متمنين أن يديم عليهم الله الصحة والمحبة.

رسالة أردوغان لأمير قطر

في السياق نفسه، واصل رجب طيب أردوغان الرد على رسائل الرؤساء والملوك من مختلف دول العالم والتي جاء في مقدمتها رسالة تميم بن حمد، أمير قطر، التي تمنى من خلالها الشفاء العاجل للرئيس التركي وزوجته ليرد عليه أردوغان قائلا:" أخويا العزيز أمير قطر الشيخ تميم نشكرك وزوجتى على كافة أمنياتك الطيبة لنا، ومن قبلك نبلغ خالص تحياتنال للشعب القطري".

وزير الصحة التركي يكشف الحالة الصحية لرجب طيب أردوغان

وكان وزير الصحة التركي الدكتور فاهرتين كوكا قد كشف عن الحالة الصحية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر".

ومن خلال تدوينته أكد كوكا أن نتيجة تحليل إصابة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزوجته أمينة بمتحور أميكرون، أحد أشكال فيروس كورونا المعروف بكوفيد 19 جاءت إيجابية.

وأكد كوكا أنه رغم ذلك فإن الأعراض التي أصابت رجب طيب أردوغان وزوجته خفيفة، ولا تمنعهما عن أداء مهامها، ولكن من المنزل.

وفي نهاية تدوينته دعا وزير الصحة التركي لرجب طيب أردوغان وزوجته أمينة متمنيا لهم أفضل الأماني.

أردوغان يعلن إصابته وزوجته بمتحور أوميكرون

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن أمس السبت، إصابته وزوجته بمتحور أميكرون لفيروس كورونا المستجد المعروف بـ" كوفيد 19" حسبما أثبتت نتيجة الفحوصات الطبية.