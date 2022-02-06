من المقرر أن يلتقى زوار معرض القاهرة الدولى للكتاب، فى دورته الـ53، غدا الأحد، بعدد كبير من الفعاليات الثقافية، ضمن البرنامج الثقافى والفنى للمعرض.

معرض الكتاب 2022.. تعرف على الفعاليات: ومن أبرز فعاليات معرض القاهرة للكتاب، تستضيف القاعة الرئيسية، فى تمام الساعة الثانية عصرا ندوة التراث مكونا للهوية، وفى تمام الساعة السادسة مساء ندوة اللقاء الفكرى مع مفتى الديار المصرية محمد شوقى علام. أما فى قاعة ضيف شرف المعرض، فى تمام الساعة الرابعة عصرا، مناقشة الإعلام الثقافى والهوية بين الحاضر والمستقبل، لقصواء الخلالى – جمال الشاعر. ADVERTISING 1 2 3 4 7 7

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فعاليات معرض الكتاب اليوم.. ورش للأطفال وندوات شعرية ولقاء مع المفتى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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