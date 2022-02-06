محافظ القاهرة : الدولة قدمت كل التسهيلات للعاملين بصناعة الرخام والجرانيت

جدة - نرمين السيد - أكد خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن الدولة قدمت كل التسهيلات للعاملين بصناعة الرخام والجرانيت بمصانع وورش شق الثعبان بالتعاون مع مجموعة من البنوك الوطنية، لمساعدتهم على توفيق أوضاعهم والمساهمة فى تطوير المنطقة، وتوفير المناخ الاستثمارى اللازم لتطويرها.





جاء ذلك الاجتماع الدورى الذى عقده، محافظ القاهرة، صباح اليوم، لمتابعة أعمال تطوير منطقة شق الثعبان بحضور المهندس سيد أباظة نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات ورئيس شعبة الرخام والجرانيت، ومدير مديرية الاسكان والمرافق ومسئولو شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحى ومركز معلومات شبكات المرافق بالقاهرة، ورئيس مشروع شق الثعبان ورئيس حى طرة.

وقال المحافظ إنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد كل من لم يقم بسداد مستحقات الدولة من أصحاب الورش والمصانع، أو تقاعس عن استكمال إجراءات التعاقد مع شركات المرافق.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن مركز معلومات شبكات مرافق القاهرة قام بحصر كافة الأنشطة والأراضى بمنطقة شق الثعبان، ووضعها على وحدة رفع مساحى مسجلة إلكترونيًا تعتبر الأولى لهذه المنطقة الصناعية المهمة.

وتقع منطقة شق الثعبان التى تحظى أعمال تطويرها باهتمام كبير من القيادة السياسية شرق طريق الأوتوستراد وبعمق 5 كم حتى حدود محمية وادى دجلة شرقاً بمنطقة طره المعادى، وهى تتكون من 3 مناطق كوتسيكا، وبدر الليثى، وشق الثعبان على مساحة 1608 فدان بمساحة تقديرية 6.5 مليون متر مربع بطول واجهة على الأوتوستراد 1.8 كم، وتحوى 2525 مصنعًا وورشة لتصنيع وتصدير الرخام الذى يأتى لها من محاجر رأس غارب والعين السخنة والمنيا، وجبل الجلالة بالسويس، والبحر الأحمر وأسوان، وتحتل منطقة شق الثعبان المركز الرابع على مستوى العالم من حيث حجم الإنتاج والجودة والعائد.