جدة - نرمين السيد - وكانت الشركة الوطنية قد سيرت 7 رحلات سابقة إلى الكاميرون لنقل عدد من المشجعين المصريين لمساندة المنتخب الوطنى خلال مشواره فى البطولة الإفريقية. وتتمنى مصرللطيران الناقل الرسمى للمنتخب المصرى التوفيق فى البطولة الإفريقية والعودة بكأس البطولة على رحلتها القادمة يوم الاثنين المقبل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انطلاق الجسر الجوى لمصر للطيران إلى الكاميرون لمؤازرة المنتخب (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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