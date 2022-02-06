انطلاق الجسر الجوي لمصر للطيران لمؤازرة المنتخب

انطلق اليوم الأحد الجسر الجوي لمصر للطيران إلى الكاميرون لمؤازرة المنتخب في المباراة النهائية أمام السنغال في بطولة كأس الأمم الإفريقية وجميع المشجعين على قلب واحد يهتفون ويحملون علم مصر ويرتدون قميص المنتخب الوطنى.

وتسيّر الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم 5 رحلات تنقل 1400 راكبا الي مطار ياوندي بالكاميرون ومصر للطيران تحتفل مع المشجعين بمطار القاهرة بالوصول إلى النهائي.

حيث تواصل الشركة الوطنية مصر للطيران راعي الكرة المصرية والناقل الرسمي للمنتخب والمشجع المصري دعمها للمنتخب الوطني حيث تنقل 1400 راكبا من مشجعي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بأحدث طائرات الشركة من طرازات بوينج دريملاينر B787-9.

والطائرات تتسع لعدد 309 ركاب وبوينج B777-300 التي تتسع لعدد 346 راكبا وبوينج B737-800 التي تتسع لعدد 150 راكبا وذلك لمؤازرة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم خلال مشاركته في المباراة النهائية أمام منتخب السنغال في بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى تقام غدا الأحد.

وكانت الشركة الوطنية قد سيرت 7 رحلات سابقة إلى الكاميرون لنقل عدد من المشجعين المصريين لمساندة المنتخب الوطني خلال مشواره فى البطولة

هذا وتتمني مصرللطيران الناقل الرسمي للمنتخب المصرى التوفيق في البطولة الإفريقية والعودة بكأس البطولة علي رحلتها القادمة يوم الاثنين المقبل.