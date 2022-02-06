جدة - نرمين السيد - وقالت إنه استقبل فى يومه العاشر 326 زائر ليعبر عن إدراك أبناء الوطن لأهمية المعرفة باعتبارها قاطرة للتنمية. وأوضحت، أن الفعاليات المتنوعة المصاحبة تخلق حالة إبداعية متفردة تجمع الثقافة بالفنون، مشيدة بالإقبال الجماهيري على أجنحة العرض ومختلف الفعاليات. وكان معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته 53 قد شهد إقبالا كثيفا محققا حضورا ضخما للجمهور من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية فى مشهد حضارى مميز.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معرض الكتاب يتجاوز حاجز المليون زائر فى يومه العاشر.. ووزيرة الثقافة تعلق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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