ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على غرناطة في الدوري الإسباني

/677582/ريال-مدريد-ضيفا-ثقيلا-على-غرناطة-في-الدوري-الإسباني

يدخل فريق ريال مدريد مباراته اليوم أمام نظيرة غرناطة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ 23.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة ريال مدريد ضد غرناطة عبر قنوات beIN Sports HD 1

نتيجة مباراة الملكي ضد إلتشي

الجدير بالذكر أن حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة ريال مدريد، وإلتشي، بهدفين لمثلهم، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

شهد ملعب سانتياجو برنابيو، معقل فريق ريال مدريد، على أحداث المباراة بين الفريقين، والتي تأتي بعد لقاهما في الأخيرة لكليهما في بطولة كأس ملك إسبانيا.

تقدم إلتشي في نتيجة المباراة بهدفين، على الرغم من أن أصحاب الأرض لهم الأفضلية في اللقاء، في وسط جمهوره.

ريال مدريد يهدر فرصة العودة

أهدر ريال مدريد أول فرص المباراة في الدقيقة الـ 34، عن طريق تسديد كريم بنزيمة لركلة جزاء، والتي تحصل عليها زميلة فينيسيوس جونيور.

ضرب إلتشي بالهدف الأول في المباراة في الدقيقة الثالثة والأربعون من عمر المباراة، عن طريق لوكاس بوي، بعد إهدار بنزيما لركلة الجزاء.

سجل إلتشي الهدف الثاني في المباراة، في الدقيقة السادسة والسبعون، عن طريق بيري ميلا، من خلال لوكاس بوي مرر الكرة للاعب يري ميلا الخالي من الرقابة داخل منطقة الجزاء وسدد الأخير الكرة في أسفل الزاوية اليمنى للمرمى.

عاد ريال مدريد بالهدف الأول في المباراةن في الدقيقة الـ 82، عن طريق لوكا مودريتش، والذي تقدم على ركلة جزاء للفريق الملكي، بعد إهدار كريم بنزيما للركلة الأولى في المباراة.

عاد ريال مدريد في نتيجة المباراة بهدف التعادل، في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من عمر اللقاء، عن طريق إيدير ميليتاو.

بهذا التعادل يواصل ريال مدريد صدارتة، على جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 50 نقطة، فيما يحتل إلتشي المركز الخامس عشر، برصيد 23 نقطة.