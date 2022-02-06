/677581/موعد-مباراة-ليفربول-فى-كأس-الاتحاد-الإنجليزي-والقنوات-الناقلة

يدخل فريق ليفربول مباراته اليوم الأحد، أمام كارديف سيتي في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية ظهراً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراةليفربول ضد كارديف عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

حقق ليفربول الفوز على نظيره كريستال بالاس بنتيجة 3/1، في لقاء الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وغاب الدولي المصري محمد صلاح في مباراة فريقه أمس أمام كريستال بالاس، بسبب مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأ أمم إفريقيا 2021.

يتواجد محمد صلاح في صفوف ليفربول، على رأس قائمة، المنفذين لركلات الترجيح للفريق، بعد ثقته الكبيرة، التي فرضها على المدير الفني ولاعبي الريدز، وجمهوره.

تحصل ليفربول على ركلة جزاء أمس أمام كريستال بالاس، في الدقيقة الـ 89 من عمر المباراة، وقام البرازيلي فابينيو لاعب خط الوسط بالتنفيذ بنجاح.

تصريحات هيندرسون

وقال هندرسون مازحًا في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: "لن يكون مو سعيدًا لأنه لم يكن هنا لينفذ ركلة الجزاء".

وأضاف: "لكن نعم، سدد فابينيو بضع ركلات جزاء وسجل بعض الأهداف مؤخرًا، لذا كان من الجيد بالنسبة له مرة أخرى أن يسجل هدفًا ليضمن الفوز في النهاية".

وقدم ليفربول مباراة قوية وسيطر لاعبوه على مجرياتها وهددوا مرمى كريستال بالاس في أكثر من كرة، بينما لم يقدم لاعبي كريستال بالاس أداء جيد.

وأفتتح الأهداف فان دايك في الدقيقة 8 برأسية قوية، ثم عزز تشامبرلين بالهدف الثاني في الدقيقة 32، وأحرز تافاريس الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 89، وسجل إداورد هدف كريستال بالاس الوحيد في الدقيقة 55.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد ليفربول للنقطة رقم 48 في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي المتصدر، بينما ظل رصيد كريستال بالاس عند النقطة رقم 24 في المركز الثالث عشر.