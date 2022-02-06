مواعيد مباريات اليوم الأحد 6 - 2 - 2022 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 6 - 2 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، فى مقدمتها مباراة السنغال ضد مصر فى نهائى كأس الأمم الأفريقية، فضلا عن مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد فى قمة الدوري الإسبانى. مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة السنغال X مصر – 9 مساء - beIN Sports HD 1 Max مواعيد مباريات كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة الهلال X الجزيرة – 6.30 مساء على قناة SSC7 HD مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة فالنسيا X ريال سوسييداد – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 1 برشلونة X أتلتيكو مدريد – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1 ريال بيتيس X فياريال – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1 ريال مدريد X غرناطة – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1 مواعيد مباريات الدوري الإيطالي أتلانتا X كالياري – الساعة 1:30 ظهرا سامبدوريا X ساسولو – الساعة 4 عصرا فينيزيا X نابولي – الساعة 4 عصرا بولونيا X إمبولي – الساعة 4 عصرا أودينيزي X تورينو – الساعة 7 مساء يوفنتوس X هيلاس فيرونا – الساعة 9:45 مساء مواعيد مباريات الدوري الألماني بوروسيا دورتموند X باير ليفركوزن – الساعة 4:30 عصرا فولفسبورج X جرويتر فورت – الساعة 6:30 مساء مواعيد مباريات الدوري الفرنسي لوريان X لانس - الساعة 2 ظهرا تروا X ميتز – الساعة 4 عصرا ستاد ريمس X بوردو – الساعة 4 عصرا نيس X كليرمون فوت – الساعة 4 عصرا ستراسبورج X نانت – الساعة 4 عصرا رين X ستاد بريست 29 – الساعة السادسة مساء ليل X باريس سان جيرمان – الساعة 9:45 مساء مواعيد مباريات كأس الإتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة ليفربول X كارديف سيتي - الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium نوتينجهام فورست X ليستر سيتي – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium بورنموث X بورام وود – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium مواعيد مباريات الدوري التركي ألانياسبور X جالاتا سراي - الساعة 3 ظهرا تشايكور ريزا سبور X أضنة ديمرسبور - الساعة 3 ظهرا جوزتبه X ألتاي – الساعة 6 مساء بشكتاش X أنطاليا سبور – الساعة 6 مساء مواعيد مباريات الدوري السعودى والقنوات الناقلة أبها X الاتحاد - الساعة 3 ظهرا – الساعة 5 مساء الفتح X الباطن – الساعة 5 مساء النصر X الطائي – الساعة 5:20 مساء الفيحاء X الهلال – الساعة 7 مساء

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