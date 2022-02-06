«3 مليون دولار»..البرلمان يناقش مساهمة مصر فى تجديد موارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

/677522/3-مليون-دولارالبرلمان-يناقش-مساهمة-مصر-فى-تجديد-موارد-الصندوق-الدولي-للتنمية-الزراعية

يستأنف مجلس النواب عقد جلسته العامة، برئاسة المستشار حنفي جبالي، الاربعاء المقبل، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1 لسنة 2022 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإفاد) رقم 219 المُعتمد في روما خلال الفترة من 17 – 18 فبراير 2021 بشأن التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 3 مليون دولا أمريكي.

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موارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

كما يناقش المجلس خلال جلسته العامة الأربعاء المقبل، تقارير اللجان النوعية بشأن الاجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، والتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، إضافة إلى لموافقة على تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر "برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في تنفيذ المشتريات" بين وزارة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الاجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد.