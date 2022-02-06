غلق وتشميع مطعم مأكولات شهير بالجيزة لاستخدامه لحوم فاسدة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - شنت محافظة الجيزة، من خلال حى الهرم وقطاع هضبة الأهرام وإدارات البيئة والطب البيطرى والتموين ومراقبة الصحة والتغذية، حملات مكبرة على المطاعم والماركت والأسواق بحدائق الأهرام لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضه للمواطنين وسلامة المنتجات الغذائية وضبط المخالفات.





وأسفرت الحملة، عن غلق وتشميع مطعم بقطاع هضبة الأهرام فى المنطقة "17 س" غير مرخص ومخالف للاشتراطات البيئية والصحية إلى جانب ضبط لحوم مفروم وكفته غير صالحة للاستخدام الآدمى به، وذلك فور تلقى شكوى المواطنين من المطعم المشار إليه وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.

وتأتى الحملات، انطلاقا من دور المحافظة الرقابى للتأكد من سلامه المنتجات وللتصدى لمحاولات الغش والتدليس.