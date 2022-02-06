غلق وتشميع مطعم مأكولات شهير بالجيزة لاستخدامه لحوم فاسدة (فيديو)

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وأسفرت الحملة، عن غلق وتشميع مطعم بقطاع هضبة الأهرام فى المنطقة "17 س" غير مرخص ومخالف للاشتراطات البيئية والصحية إلى جانب ضبط لحوم مفروم وكفته غير صالحة للاستخدام الآدمى به، وذلك فور تلقى شكوى المواطنين من المطعم المشار إليه وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.
وتأتى الحملات، انطلاقا من دور المحافظة الرقابى للتأكد من سلامه المنتجات وللتصدى لمحاولات الغش والتدليس.
يأتى ذلك، انطلاقا من توجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة، بشن حملات على المطاعم والأسواق والمحال للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين.
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