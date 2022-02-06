/677575/وفاة-الطفل-ريان-بعد-5-أيام-من-تواجده-بالبئر
فارق الطفل ريان الحياة بعد 5 أيام عاشها بين الحياة والموت، عالقا داخل بئر عميقة، حيث افجع العالم بموته، عقب انتشال جثته من البئر الواقعة في مدينة شفشاون شمالي المغرب.
دوت الخليج
وقام الديوان الملكي في المغرب، بالااعلان اليوم السبت، عن وفاة الطفل ريان وجاء في البيان:” على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى الملك محمد السادس، اتصالا هاتفيا مع السيد خالد اورام، والسيدة وسيمة خرشيش، والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر".
الفنان محمد هنيدي ينعي الطفل ريان
نعى الفنان محمد هنيدي الطفل المغربي ريان الذي رحل عن عالمنا بعد إنقاذه من البئر بدقائق، حيث نشر له صورة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، ونعاه ببالغ الحزن والآسى قائلًا:”البقاء لله ... ربنا يرحمك يارب .. المعاناة اللي عشتها اخر ايام كانت رهيبة .. البقاء لله البقاء لله البقاء لله ربنا يصبر اهلك”.
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