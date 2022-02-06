نشرة أخبار الفن: سعد الصغير يتعرض لحملة هجوم شرسة بعد تحوله لسيدة.. إصابة زوج كارمن سليمان بفيروس كورونا.. وهذة آخر تطورات أزمة طرد مراد منير

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شهدت الساحة الفنية ،اليوم السبت، العديد من الأنباء الهامة والأحداث الفنية المشوقة واللافتة للإنتباه، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث فنية في إنتظارك.

بسبب تحوله لـ سيدة.. سعد الصغير يتعرض لحملة هجوم شرسة «صور»

تعرض الفنان والمطرب الشعبي سعد الصغير، لحملة هجوم واسعة وعنيفة من قبل رواد السوشيال ميديا بعد ظهوره بشخصية سيدة في مسرحية «كازنوفا» ضمن موسم الرياض.

تداول رواد السوشيال ميديا صور لسعد بشخصية سيدة ذات شعر نبيتي وميكاب حاد، وأخذوا ينتقدونه انتقادًا لازعًا، فمنهم من علق قائلًا: "نقرأ الفاتحة ع الرجوله.. لا حول ولاقوة إلا بالله".

إصابة مصطفى جاد زوج كارمن سليمان بفيروس كورونا

أعلن الملحن مصطفى جاد زوج الفنانة المصرية كارمن سليمان، إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بعد أن خضع لمسحة طبية وثبُت إيجابية نتيجتها.

وكتب جاد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "شكرًا لكل اللي سأل عليا واللي هما بصراحة قليلين جدًا بس غاليين جدًا، وسؤالهم فرق معايا قوي.. دور كورونا سخيف ودمه تقيل قوي وجاي في وقت صعب بس الحمد لله أنا بخير والأهم إن عيلتي الغالية بخير".

بعد تدخل أشرف زكي.. انتهاء أزمة طرد المخرج مراد منير

أعلن المخرج مراد منير زوج الفنانة الراحلة فايزة كمال، انتهاء أزمة طرده بالشوارع بعد تدخل نقيب المهن التمثيلية، الفنان أشرف زكي واستجاره منز آخر له.

كتب منير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "شكرا لكل من ساندنى معنويا.. كلمنى د. اشرف ذكى وقاللى هيكلمك حالا الحاج سيد صاحب محلات سعد محمد سعد لان نمرتك مش معاه".

ماجد الكدواني ينعي وفاة الطفل ريان

وقع خبر وفاة الطفل المغربي ريان كالصاعقة على العالم أجمع، وسيطرت حالة كبيرة من الحزن بعد الفرحة بخروجه بدقائق، أعلن الديوان الملكي عن وفاة الطفل المغربي ريان، وذلك بعد المحاولة لمدة تقرب من 6 أيام لإنقاذه من البئر، ونعاه الكثير من الفنانين ببالغ الحز والآسى ومنهم الفنان ماجد الكدواني.

دوت الخليج يرصد لكم نعي الفنان ماجد الكدواني للطفل المغربي ريان، الذي توفى بعد خروجه بدقائق من البئر بعد محاولات 6 أيام لإنقاذ حياته.

ماجد الكدواني ينعي الطفل ريان نشر الفنان ماجد الكدواني عبر صفحتة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك صورة للطفل ريان المغربي، ونعاه ببالغ الحزن والآسى قائلًا:” الله يرحم ريان طير من طيور الجنة”.