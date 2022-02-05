/677567/كأس-أمم-أفريقيا-ريمونتادا-من-الكاميرون-أمام-بوركينا-فاسو-لتتوج-بالمركز-الثالث

حقق منتخب الكاميرون الفوز على نظيره بوركينا فاسو بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/3، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 3/3، في لقاء تحديد المركز الثالث بكأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

بدأ منتخب بوركينا فاسو المباراة بقوة، وهدد مرمى الكاميرون في ظل عدم الإعتماد على اللاعبين الأساسيين، لتكون الأفضلية للمنتخب البوركنابي.

ويسجلوا 3 أهداف متتالية عن طريق ستيف ياجو في الدقيقة 24، ثم غالطت الكرة الحارس أونانا في الدقيقة 43، وأحرز جبريل أوتارا الهدف الثالث بالدقيقة 49.

الكاميرون ضد بوركينا فاسو

ثم بعد ذلك يدخل أبو بكر وإيكامكبي للكاميرون ويصنعوا الفارق، ويسجل الفريق 3 أهداف عن طريق ستيفان باهوكين في الدقيقة 72، وهدفين متتاليين من فينسنت أبو بكر في الدقائق 85 و88.

لتذهب المباراة لركلات الجزاء الترجيحية، وتحسمها الكاميرون وتفوز باللقاء بنتيجة 5/3 وتتوج بالمركز الثالث في كأس أمم أفريقيا.

التشكيل الرسمي للكاميرون

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: جيروم أونيجني، هارلود موكودي، أوليفير مبايسو.

خط الوسط: صامويل إيف، جان أونانا، بييري مالونج، إجناتيوس جانجو.

خط الهجوم: كريستيان باسوجوج، ستفين بهوكن.

تشكيل بوركينا فاسو لمواجهة الكاميرون

حراسة المرمى: أويدرا.

خط الدفاع: كابوري، واتارا، تابسوبا، باجو.

خط الوسط الدفاعي: توريه، أويدراجو.

خط الوسط الهجومي: بيرتراند تراوري، سانجاري، تابسوبا.

خط الهجوم: أوتارا.

نتيجة مباراة مصر والكاميرون

حقق منتخب مصر الفوز على نظيره الكاميرون بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/1، بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي، لتتجه المباراة للأشواط الإضافية، على الملعب "الأوليمبي"، ضمن مباريات الدور نصف النهائي.

دأ منتخب الكاميرون يتحواذ في أول الدقائق دون تشكيل أي خطورة على مرمى منتخب مصر، وبادل لاعبوا الفراعنة ببعض الهجمات.

وهدد منتخب مصر مرمى الكاميرون في الدقيقة 8 بعد تمريرة من عمر مرموش لمحمد صلاح ليسدد الكرة بشكل مميز زلكن تخرج بجوار القائم.

ثم بعدها بادل المنتخب الكاميروني ببعض الهجمات، وأرتضدمت كورة في العارضة في أخطر هجماتهم، ولكن مرت بسلامة على مرمى محمد أبو جبل.

وبادل منتخب مصر الاستحواذ مع الكاميرون، وحاولوا أن يهددوا مرمى أونانا عن طريق الهجمات المرتدة، التي شكلت خطورة نسبيه على مرماهم.

مصر ضد الكاميرون

ودخل تريزيجيه بدلاً من عمرو السولية مع بداية الشوط الثاني، وتحسن أداء منتخب مصر، وهدد مصطفى محمد مرمى الكاميرون برأسية في الدقيقة 47 ولكن تصدى لها أونانا.

وفي الدقيقة 56 شهدت أخطر فرص منتخب مصر بعد خطأ من دفاعات الكاميرون، ليتفرد محمد صلاح بمرمى أونانا، ولكن يقطع الكرة من صلاح بنجاح.

وظلت معظم أوقات المباراة في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة على مرمى الفريقين سوا على فترات.

وفي الدقيقة 85 دخل إمام عاشور بدلاً من عمر كمال عبد الواحد، ومهند لاشين بدلاً من محمد النني.