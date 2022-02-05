/677551/إبراهيم-الشهابي-تنسيقية-الشباب-جاءت-بعد-تفتت-الحياة-الحزبية-وأعادت-الأمور-لنصابها

قال إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه أثناء تشكيل النظام السياسي بعد ثورة يناير، كانت الدولة المصرية لديها تصور بضرورة حضور الشباب بقوة للمشاركة في العملية السياسية.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال صالون التنسيقية النقاشي والذي تديره النائبة نشوى الشريف، من اجل استعراض تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من أوجه نظر وأفكار مختلفة سواء على مستوى إثراء الحياة السياسية المصرية أو إسهامات وأداء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن التنسيقية أو من حيث الأعضاء وعمل المنتديات المختلفة وأوراق العمل والتوصيات التي تخرج منها بالإضافة إلى تقييم مشاركة التنسيقية بالفعاليات المختلفة وآخرها النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ .

ونوه إبراهيم الشهابي ان تنسيقية الشباب جاءت بعد مرحلة من التفتت في الحياة الحزبية، حيث ان الدولة المصرية كان يوجد بها حالة من الصراع الايدولوجي بين عدم وضوع الافكار والتصور العام بين القوى السياسية، مشيرا إلى انه لم يكن يوجد قضية معينه بسبب البعد الايدلوجي والبحث عم المصالح.

واشار نائب محافظ الجيزة إلى أن الارضية الوطنية المشتركة كانت غائبة ايضا وهو ما ادى إلى عدم اتفق التيارات السياسية مع بعض من اجل الوصول إلى اراء موحدة تهدف في النهاية إلى مصلحة الوطن.

إبراهيم الشهابي: تنسيقية الشباب جاءت بعد تفتت الحياة الحزبية وأعادت الأمور لنصابها

واستفاض عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في حديثه منوها ان ثورة 30 يونيو جاءت في النهاية ليلتفت حولها لقوى الوطنية، حيث انها كشفت عن المسلمات وانقذت الدولة المصرية، ورسخت مفهوم الحوار بين القوى السياسية والجلوس على طاولة واحدة.