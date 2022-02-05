غداً.. وزارة الصحة تحتفل باليوم العالمي للسرطان

تحتفل وزارة الصحة والسكان غدا الأحد باليوم العالمي للسرطان، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، لمناقشة منظومة علاج الأورام في مصر وبرامج الكشف المبكر والتوعية والوقاية.

وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن أسباب تكاثر الخلايا السرطانية فى الجسم، مؤكدة أنها تتضمن الأطعمة التى تحتوى على نسبة دهون عالية والأطعمة المقلية والمواد المحفوظة والملونة بالإضافة إلى اللحوم المصنعة.

وحثت وزارة الصحة والسكان على تناول طعام صحى يحتوى على الخضروات والفواكه لكونها تساعد فى الحماية من السرطان .

وقالت إن سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين السيدات وتابعت : الاكتشاف المبكر لسرطان الثدى يرفع من نسب وفرص الشفاء وقالت وزارة الصحة والسكان إنه يشكل ثلث نسبة الإصابات للسيدات المصابات بالأورام بشكل عام لكن العلاج المبكر يزيد من فرص الشفاء.

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن الفحص الذاتى مرة شهريا يساعد على اكتشاف سرطان الثدى وقالت الوزارة، أن المستشفيات الكبرى مجهزة لاستقبال أى حالات مصابة بسرطان الثدى وعلاجها.