/677556/إبراهيم-الشهابي-التنسيقية-عبارة-عن-نسيج-متكامل-لجيل-واجه-الفوضى-لاستعادة-مرجعيته

قال إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدولة المصرية شهدت مرحلة التأسيسي والتي سعت فيها إلى الابتعاد عن السلبيات التي شابت الأنظمة القديمة.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال صالون التنسيقية النقاشي والذي تديره النائبة نشوى الشريف، من اجل استعراض تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من أوجه نظر وأفكار مختلفة سواء على مستوى إثراء الحياة السياسية المصرية أو إسهامات وأداء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن التنسيقية أو من حيث الأعضاء وعمل المنتديات المختلفة وأوراق العمل والتوصيات التي تخرج منها بالإضافة إلى تقييم مشاركة التنسيقية بالفعاليات المختلفة وآخرها النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ .

وتابع ابراهيم الشهابي أن الدولة سعت ايضا في عمل نظام سياسي متماسك ضد فتنة الطائفية، وبالتالي استجابت التنسيقية لهذا التحدي الرئيسيي والذي كان يتمثل في سؤال :" هل نستطيع ان ننشيء حالة من الحوار في ظل النزاع بين القوى السياسية وعدم التوافق فيما بينهم ؟.

وأكمل الشهابي ان تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين جاءت عبارة عن نسيج متكامل لجيل كامل واجه الفوضى واستعاد مرجعيته وهويته من اجل التحديث والتطوير، مشيرا إلى ان التنسيقية كانت رافضة للمشهد العام قبل 30 يوينو، وذلك بسبب ما وصلت له البلاد من حالة التشرزم السياسي وانعدام التعايش بين التيارات السياسية.