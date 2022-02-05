الجيزة تشن حملات مكبرة على المطاعم والأسواق بحدائق الأهرام

جدة - نرمين السيد - شنت محافظة الجيزة من خلال حى الهرم وقطاع هضبة الأهرام، وإدارات البيئة والطب البيطرى والتموين ومراقبة الصحة والتغذية حملات مكبرة على المطاعم والسوبر ماركت والاسواق بحدائق الأهرام، لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضة للمواطنين وسلامة المنتجات الغذائية وضبط المخالفات.





يأتى ذلك إنطلاقا من توجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات على المطاعم والأسواق والمحال للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين. وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مطعم بقطاع هضبة الأهرام غير مرخص ومخالف للاشتراطات البيئية والصحية إلى جانب ضبط لحوم مفرومة وكفتة غير صالحة للاستخدام الآدمى به، وذلك فور تلقى شكاوى المواطنين من المطعم المشار إليه، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة. وتأتى الحملات انطلاقا من دور المحافظة الرقابى للتأكد من سلامة المنتجات وللتصدى لمحاولات الغش والتدليس.

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