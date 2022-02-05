دمياط : الكشف على 1850 مواطنا بقرية المأمورية وصرف الأدوية بالمجان

وقال الدكتور السيد عبدالجواد، مدير المديرية، إنه تم خلال تلك القافلة التى استمرت على مدار يومى الجمعة والسبت، توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1850 مواطنا، كما تم تحويل 16 حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد 6حالات، إلى جانب إجراء 340 تحليلا معمليا وفحص 22 حالة بالأشعة و28 حالة بالسونار.
يأتى ذلك خلال متابعة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال القوافل الطبية التى يتم تنفيذها تباعًا بقرى المحافظة، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.
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