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دمياط : الكشف على 1850 مواطنا بقرية المأمورية وصرف الأدوية بالمجان

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أ ش أ 2022-02-05 20:44 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية بقرية المأمورية بتفتيش ثان بمركز كفر سعد تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان بالإضافة إلى وحدة متخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا.

وقال الدكتور السيد عبدالجواد، مدير المديرية، إنه تم خلال تلك القافلة التى استمرت على مدار يومى الجمعة والسبت، توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1850 مواطنا، كما تم تحويل 16 حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد 6حالات، إلى جانب إجراء 340 تحليلا معمليا وفحص 22 حالة بالأشعة و28 حالة بالسونار.

يأتى ذلك خلال متابعة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال القوافل الطبية التى يتم تنفيذها تباعًا بقرى المحافظة، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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