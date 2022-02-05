/677555/النائب-محمد-تيسير-مطرجهود-التدريب-بالتنسيقية-مختلفةوالأداء-الرقابى-والتشريعى-يتطور-نتيجة-لها

تحدث النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب، عن فلسفة التدريب داخل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤكدا على أن التنسيقية منذ بداية الفصل التشريعى الثانى فعلت آليات التدريب بشكل مختلف، ومن ثم عملت دورات تدريبية من جانب نواب الفصل التشريعى الأول للنواب الجدد، ومن ثم تم نقل الخبرات حتى أصبح النواب الجدد مطلعين على آليات العمل البرلمانى بشكل مختلف.

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جاء ذلك بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين السبت والذى شهد استعراض تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من أوجه نظر وأفكار مختلفة سواء على مستوى إثراء الحياة السياسية المصرية أو إسهامات وأداء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن التنسيقية أو من حيث الأعضاء وعمل المنتديات المختلفة وأوراق العمل والتوصيات التي تخرج منها بالإضافة إلى تقييم مشاركة التنسيقية بالفعاليات المختلفة وأخرها النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ .

كما استعرض عدد من التحديات التي واجهت النظام الحزبي والسياسي المصري خلال الفترة الماضية وكيفية التغلب عليها وشعار التنسيقية بخلق سياسة بمفهوم جديد وقدرتها على الجمع بين عدد كبير من الرؤى والأفكار والتوجهات السياسية المختلفة بالإضافة إلى كيفية الدمج بين الأجيال المختلفة في الكيان سواء الأعضاء القدامى أو المنضمين حديثا عقب انتهاء فترة تدريبهم وتأهيلهم للمشاركة الفاعلة .

النائب محمد تيسير مطر:جهود التدريب بالتنسيقية مختلفة..والأداء الرقابى والتشريعى يتطور نتيجة لها

وشارك بالنقاش لهذه الموضوعات أجيال وخبرات مختلفة مع ضيوفه ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل وإبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومحمد تيسير مطر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والدكتورة شيماء الكومي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ،وعلي حمودة نائب رئيس تكتل إحياء ليبيا وتدير الصالون الإعلامية وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نشوى الشريف.

وأكد مطر على أن هذه الجهود شارك بها النائب المرحوم أحمد زيدان،(رحمه الله)، ومن ثم ظهرت نتائج هذه التدريبات على الدور التشريعى والرقابى لأعضاء التنسيقية بأروقة مجلسى النواب والشيوخ، ومن ثم رأينا العديد من الجهود التشريعية والرقابية من جانب التنسيقية مثلت إضافة كبيرة بالمشهد البرلمانى المصرى.