/677553/إبراهيم-الشهابىالقضية-الوطنية-كانت-غائبة-بالأحزاب-قبل-وجود-التنسيقيةوالتجربة-لا-تعد-انتقاص-من-تجارب-ماضية

استعرض إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،نشأة التنسيقية وفق توصيات إحدى مؤتمرات الشباب بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدًا على أنها جاءت بعد حالة من الصراع الكبير داخل الأحزاب المصرية وحالة من التفتت التى كان من الواجب أن يتم مواجهتها بحالة فريدة تجمع كل شباب الوطن المتوافق على أرضية صالبة محبة للوطن ولا خلاف لديه على الهوية المصرية والدولة الوطنية بكافة إطاراتها.

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جاء ذلك بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين السبت والذى شهد استعراض تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من أوجه نظر وأفكار مختلفة سواء على مستوى إثراء الحياة السياسية المصرية أو إسهامات وأداء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن التنسيقية أو من حيث الأعضاء وعمل المنتديات المختلفة وأوراق العمل والتوصيات التي تخرج منها بالإضافة إلى تقييم مشاركة التنسيقية بالفعاليات المختلفة وأخرها النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ .

كما استعرض عدد من التحديات التي واجهت النظام الحزبي والسياسي المصري خلال الفترة الماضية وكيفية التغلب عليها وشعار التنسيقية بخلق سياسة بمفهوم جديد وقدرتها على الجمع بين عدد كبير من الرؤى والأفكار والتوجهات السياسية المختلفة بالإضافة إلى كيفية الدمج بين الأجيال المختلفة في الكيان سواء الأعضاء القدامى أو المنضمين حديثا عقب انتهاء فترة تدريبهم وتأهيلهم للمشاركة الفاعلة .

إبراهيم الشهابى:القضية الوطنية كانت غائبة بالأحزاب قبل وجود التنسيقية..والتجربة لا تعد انتقاص من تجارب ماضية

وشارك بالنقاش لهذه الموضوعات أجيال وخبرات مختلفة مع ضيوفه ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل وإبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومحمد تيسير مطر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والدكتورة شيماء الكومي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ،وعلي حمودة نائب رئيس تكتل إحياء ليبيا وتدير الصالون الإعلامية وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نشوى الشريف.

ولفت الشهابى إلى أنه فى ضوء كل هذا الصراع داخل الأحزاب المصرية والتى كانت ترفض الجلوس معا دائما ولديهم إختلافات مستمرة كانت دائما القضية الوطنية غائبة وهو ما تم معالجته فى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حيث التوافق على القضايا الوطنية والإختلاف على آليات التطبيق من أجل الوصول لأفضل الصياغات وهو أمر مختلف عن الماضى الذى كان يشهد دائما غياب الصالح العام.

إبراهيم الشهابى:القضية الوطنية كانت غائبة بالأحزاب قبل وجود التنسيقية..والتجربة لا تعد انتقاص من تجارب ماضية

وأكد الشهابى إلى أن تجربة التنسيقية أيضا لا تعد انتقاص من أى تجارب ماضية ولكنها ترجمة لإرادة جيل جديد يعلى المصلحة الوطنية ويتوافق على الهوية وتأسيس لنظام سياسى جديد يقبل الجميع بكافة الأطياف .