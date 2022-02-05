/677552/صاحب-مدرسة-فنية-خاصة-رئيسة-المركز-القومي-للسينما-تنعى-جلال-الشرقاوي

نعت السيناريست زينب عزيز وهي رئيسة المركز القومي للسينما الفنان والمخرج جلال الشرقاوى الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز الـ 87 عامًا بسبب إصابته بفيروس كورونا.

دوت الخليج يرصد لكم نعي السيناريست زينب عزيز رئيسة المركز القومي للسينما المخرج جلال الشرقاوى.

زينب عزيز رئيسة المركز القومي للسينما

قالت زينب عزيز:”إن الراحل صاحب مدرسة فنية خاصة سواء في المسرح أو التليفزيون والسينما وستظل أعماله خالدة”.

ومن جانبها تقدمت “زينب عزيز” بخالص التعازى لأسرة الراحل جلال الشرقاوي متمنية من الله أن يلهمهم جميعهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته.

موعد عزاء جلال الشرقاوي

هذا وقد أعلن الناقد السينمائي الأمير أباظة، موعد عزاء المخرج الراحل الكبير جلال الشرقاوي، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح يوم أمس الجمعة الموافق 4 من شهر فبراير.

وكتب الأمير أباظة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: عزاء الأستاذ جلال الشرقاوي، الثلاثاء، من مسجد الحامدية الشاذلية عقب صلاة المغرب.

تشييع جثمان جلال الشرقاوي

وشُيع جثمان الفنان والمخرج الراحل جلال الشرقاوي، إلى مثواه الأخير بمقابر كلية البنات في مصر الجديدة، بعد أداء صلاة الجنازة عليه بمسجد مصطفى محمود.

معلومات حول الراحل جلال الشرقاوي

مخرج مصري في مجال المسرح، ولد 14 يونيو 1943، لديه مسيرة تعليمية حافلة، فهو حاصل على بكالوريوس العلوم من جامعة القاهرة عام 1954، كمل حصل على دبلوم خاص تربية وعلم النفس من جامعة عين شمس 1955 وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتياز عام 1958 ودبلوم اخراج من معهد (جوليان برتو) للدراما في فرنسا عام 1960 ودبلوم اخراج من المعهد العالي للدراسات السينمائية من فرنسا عام 1962 قسم إخراج، ليصبح قامة من قامات الفن في مصر والعالم العربي.

أعمال جلال الشرقاوي

قدم جلال الشرقاوي خلال مسيرته عدد كبير من الأعمال المسرحية فقام بإخراج ما يقرب من 50 عمل مسرحي منهم «هولاكو، دنيا حبيبي، كوتش، أنا متفائل.. وغيرها».

وقدم أيضًا فيلمي موعد مع القدر للفنان محمود ياسين و يسرا ونبيله عبيد، كما قد فيلم خلي بالك من عقلك مع الفنان الكبير عادل إمام والفنان المتألقة شريهان