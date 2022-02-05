/677549/تعليق-ناري-من-موسيماني-بعد-فوز-الأهلي-على-مونتيري

تحدث بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، عقب فوز فريقه على مونتيري المكسيكي، في كأس العالم للاندية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال موسيماني في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أبو ظبي الرياضية" : "نلعب بدون 11 لاعب غائب، ولكننا قدمنا مباراة قوية في ظروف المتاح".

وأضاف: "خرجت قبل المبارة من الحجر الصحي بعد سلبية المسحة التي أجريتها، بغض النظر عن الظروف والأعذار علينا أن نفوز دائمًا، وهذا هو ما حدث".

وأكمل: "نحن صححنا مع حدث مع مونتيري، بعدما خسرنا مبارتين في كأس الرابطة المصرية، الفترة الماضية".

وأختتم قائلاً: "لقد أثبتنا أننا نستحق في الوصول إلى نصف النهائي، والأن سنقابل بالميراس ونعلم أنها ستكون مباراة صعبة، ولكن لا نخشى مواجهة أي فريق مهما كان أسمه".

وضرب الأهلي موعداً مع بالميراس البرازيلي، لمقابلته في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وبدأ مونتيري المكسيكي بضغط كبير على الأهلي وأضاع أكثر من كرة خطيرة، ولكن تألق علي لطفي ودفاعات القلعة الحمراء.

ثم بادل النادي الأهلي بهجمات مرتدة شكلت خطورة كبيرة على مرمى مونتيري، وكان يستطيع أن يسجل من خلال تلك الهجمات، وأضاع حسين الشحات وأحمد عبد القادر أخطر فرص المباراة، بعد إستغلال الهجمات المرتدة بشكل مميز.

وفي شوط المباراة الثاني تحسن أداء الأهلي، وبدأ في الهجوم بشكل أكبر عاى مونتيري، وكان الطرف الأخطر.

وأفتتح محمد هاني الأهداف في الدقيقة 53 من تصويبة صاروخية سكنت شباك حارس مونتيري، بعدما أخطأ في إخراج الكرة منذ البداية.

الأهلي يتقدم ويشعل المباراة..

محمد هاني يتابع الكرة بتسديدة قوية في شباك مونتيري #الأهلي_مونتيري #كأس_العالم_للأندية pic.twitter.com/c9DYdZDZRx — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 5, 2022

وحاول مونتيري أن يعود للمباراة من خلال عدة هجمات نظمها الفريق، ولكن تصدر لها دفاعات الأهلي وحافظوا على نظافة شباكهم.

تشكيل الأهلي لمواجهة مونتيري

حارس المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: محمد مغربي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم.

وسط الملعب: علي معلول وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة ومحمد هاني.

الهجوم: أحمد عبدالقادر وطاهر محمد وحسين الشحات.

قائمة الأهلي في مونديال الأندية

وجاءت قائمة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية كالتالي : علي لطفي ومصطفي شوبير وحمزة علاء ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد مغربي وعلي معلول ومحمود وحيد وكريم فؤاد واليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ولويس ميكيسوني وحسين الشحات وافشة وزياد طارق ووليد سليمان وأيمن اشرف وطاهر محمد طاهر.