/677545/كان-لا-بد-منها-ناجي-الشهابي-تنسيقية-شباب-الأحزاب-امتداد-طبيعي-لمنظمة-الشباب

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، ان تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين كانت تجربة لابد منها، حيث ان مصر عاشت هذه التجربة في سبعينات القرن الماضي، من خلال منظمة الشباب والذي تخرح منها سياسيين ومفكرين عظماء.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الاحزاب النقاشي والذي تديره النائبة نشوى الشريف، من اجل استعراض تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من أوجه نظر وأفكار مختلفة سواء على مستوى إثراء الحياة السياسية المصرية أو إسهامات وأداء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن التنسيقية أو من حيث الأعضاء وعمل المنتديات المختلفة وأوراق العمل والتوصيات التي تخرج منها بالإضافة إلى تقييم مشاركة التنسيقية بالفعاليات المختلفة وآخرها النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ .

كان لا بد منها.. ناجي الشهابي: تنسيقية شباب الأحزاب امتداد طبيعي لمنظمة الشباب

ونوه ان تجارب الاحزاب السيساية كانت قاصرة، موضحا ان الاجتهادات التي كانت موجودة لم تاخذ مفهوم تأسيسي للشباب، لافتا إلى ان منظمة الشباب قدمت حينها سياسيين كبار مثل مفيد شباب وعلي هلال وأخرين، وهؤلاء تخرج من تحت ايديهم عشرات السياسيين والذين كانو عصب الحياة السياسيية بعد ذلك.

ونوه ناجي الشهابي ان الكيان يعد الامتداد الطبيعي لمنظمة الشباب، حيث انه لم يكن في مخيلة احد ان يكون هناك تنظيم يجمع شباب مصر داخل كيان واحد، بسبب وجود احزاب متعددة يوجد بينهم شحن سياسي وجو تنافسي والذي منع وجود اطار واحد جامع للشباب يعمل للمصلحة العامة.

ولفت غلى اهمبة أن يكون هناك كيان واحد يكون لديه افكار واحدة متفقة تهدف في النهاية إلى المصلحة العامة وليست الشخصية.