التنمية المحلية تناشد المواطنين الإبلاغ عن أي زيادة في تعريفة المواصلات

قال خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن وزير التنمية المحلية أكد على ضرورة عدم زيادة تعريفة المواصلات الجماعية والسرفيس.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن وسائل النقل الجماعي تستخدم السولار ولم يشهد ارتفاعا في سعره على غرار البنزين.

ولفت الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أن هناك حملات مستمرة لضبط أي مخالفات في التعريفة، وتوجد متابعة لهذا الأمر.

وأضاف أنه في حال ملاحظة أي مواطن تغيير في تعريفة الركوب، يرسل مباشرة على مبادرة صوتك مسموع عبر الواتس آب أو فيسبوك، مرفق بها بيانات المنطقة وصورة للسيارة، مضيفا أن المحافظات طرحت أرقام هواتف للتواصل مع غرفة العمليات.

واستطرد خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه تم التزام كل سيارة أجرة بإلصاق وتركيب تعريفة الركوب ومعها خط سير، ومن يخالف هذا يكون قد ارتكب مخالفة ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية.