مساعد وزير الخارجية الأسبق: الصين شريك استراتيجي لمصر في مجالات عديدة تخدم...

قال السفير رؤوف سعد، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للخارج تعد توجه استراتيجي هام له دلالاته.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الصين شريك استراتيجي لمصر في مجالات عديدة مثل الصناعة وغيرها من المجالات التي تخدم التنمية في مصر.

ولفت السفير رؤوف سعد، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن الصين دولة فاعلة وأصبحت من القوى الكبرى التي تؤثر في التوازنات الدولية ولها دور في السياسة العالمية.

وأوضح أن الصين موجودة في أفريقيا بكثافة وثقل، وكذلك في إثيوبيا، لافتا إلى أن المساعي الصينية في قضية السد الإثيوبي قد تكون فاعلة.

وأشار السفير رؤوف سعد، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن السياسة الخارجية تدار بشكل يعزز العلاقات على مستوى آسيا وأفريقيا.

أردف أن مصر قامت في أول مرة بتاريخها بعملية إصلاح اقتصادي غير مسبوقة، ولم يكن يطلق عليها إصلاح إلا إذا كانت لها انعكاسات على التجارة والصناعة والتكنولوجيا.

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