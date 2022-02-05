تعليم أسوان : لا صحة لنتائج الشهادة الإعدادية المنشورة على مواقع التواصل

جدة - نرمين السيد - وشدد "لطفى" - فى بيان اليوم - عقب تفقده لكنترول الشهادة الإعدادية بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بأسوان للاطمئنان على سير العمل - على ضرورة أن يتحرى المصححون والمراجعون وراصدو درجات الطلاب الدقة والشفافية، وأن يعمل الجميع لصالح الطالب، حتى يحصل كل طالب على الدرجات التى يستحقها بكل عدالة وشفافية.

وأثنى وكيل الوزارة، على النظام وطريقة العمل داخل الكنترول مطالبهم ببذل المزيد من الجهد حتى يتم إعلان النتائج قريبًا وطمأنة الطلاب وأولياء أمورهم.

وناشد الطلاب وأولياء الأمور بعدم الإنصياع وراء الشائعات التى تتعلق بإعلان النتيجة، والروابط الوهمية التى يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدًا أن أعمال التصحيح بدأت اليوم، وأنه فور إنتهاء الكنترول من أعماله سيتم اعتماد النتيجة من محافظ أسوان ونشرها على الصفحات الرسمية للمحافظة والمديرية.