رفع 65 حالة إشغال وإلزام الباعة بالأماكن المخصصة لهم خلال حملة بالفيوم

جدة - نرمين السيد - صرح رئيس مركز ومدينة سنورس بالفيوم المهندس محمود هاشم، بأنه اليوم تنفيذ حملة استهدفت رفع 65 حالة إشغال وعوائق خرسانية ومعدنية لمحال تجارية وباعة جائلين بشوارع مدينة سنورس، وألزمت الحملة الباعة والتجار بالأماكن المخصصة لهم فى سوق السبت الأسبوعى.





وأضاف رئيس مجلس ومدينة سنورس أن الحملات مستمرة لعودة الانضباط إلى شوارع المدينة، مطالبا المواطنين والباعة بضرورة التعاون حتى يكون هناك التزام من الجميع، مشددا على ضرورة تطبيق القانون على من يخالف الإجراءات والتعليمات واللوائح المنظمة للعمل. وتأتى الحملة فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم بتكثيف الحملات الميدانية ورفع الاشغالات بالشوارع والطرق لتيسير حركة المرور والسير.

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