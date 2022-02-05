الانتهاء من إزالة متحف مركب خوفو بمنطقة أهرامات الجيزة

جدة - نرمين السيد - انتهت وزارة السياحة والآثار من أعمال إزالة متحف مركب خوفو والذى تم بنائه فى الموقع، الذى اكتشفت فيه مركب خوفو الأولى عام 1954 عند الضلع الجنوبى للهرم الأكبر بمنطقة إهرامات الجيزة، والذى ظل على مدار عقود يشوه المنظر الجمالى للهرم الأكبر، العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع القديمة، و يحجب رؤية الضلع الجنوبى له.





وقال الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، فى تصريحات له اليوم السبت، إنه كان لابد من إزالة مبنى المتحف ليس فقط لأنة يشوه المنظر الجمالى للمنطقة بل لانتفاء الغرض من بنائه.

وأوضح أنه تم نقل مركب خوفو الأولى فى شهر أغسطس الماضى إلى مبنى متحف مراكب خوفو، بالمتحف المصرى الكبير، والمجهز بأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية للعرض المتحفى، و ذلك للحفاظ على المركب التى تعد أكبر وأقدم وأهم أثر عضوى، مصنوع من الخشب، فى التاريخ الإنسانى، وعرضها بطريقة لائقة تتناسب مع أهميتها التاريخية و الأثرية.

وقال أشرف محى الدين، مدير عام منطقة أهرامات الجيزة، إن المتحف القديم الذى تم إزالته، لم يكن مجهزًا بوسائل عرض وأساليب علمية تواكب أساليب وطرق العرض الحديثة والمتطورة كما يفتقر لوسائل و أساليب الإتاحة للسياحة الميسرة.

يذكر أن متحف مركب خوفو تم بنائه بالضلع الجنوبى للهرم الأكبر على هيئة مركب ضخم ليتلائم مع طبيعة الأثر المعروض بداخله، وقد تم البدء فى بنائه عام 1960 وافتتح للجمهور عام 1982.