/677530/نهاية-الشوط-الأول-بالتعادل-بين-الأهلي-ومونتيري-في-كأس-العالم-للأندية

انتهى الشوط الأول بين الأهلي ومونتيري المكسيكي بالتعادل السلبي بدون أهداف، على ملعب ال ناهيان، ضمن مباريات كأس العالم للأندية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأ مونتيري المكسيكي بضغط كبير على الأهلي وأضاع أكثر من كرة خطيرة، ولكن تألق علي لطفي ودفاعات القلعة الحمراء.

ثم بادل النادي الأهلي بهجمات مرتدة شكلت خطورة كبيرة على مرمى مونتيري، وكان يستطيع أن يسجل من خلال تلك الهجمات، وأضاع حسين الشحات وأحمد عبد القادر أخطر فرص المباراة، بعد إستغلال الهجمات المرتدة بشكل مميز.

وينتهي الشوط الأول بتلك الأحداث والتعادل بدون أهداف بين الفريقين، ويأمل النادي الأهلي أن يعدل من النتيجة في شوط المباراة الثاني.

تشكيل الأهلي لمواجهة مونتيري

حارس المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: محمد مغربي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم.

وسط الملعب: علي معلول وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة ومحمد هاني.

الهجوم: أحمد عبدالقادر وطاهر محمد وحسين الشحات.

تشكيل مونتيري لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: إستيبان أندرادا

خط الدفاع: إريك أجيري – هيكتور مورينو - ماتياس كرانفيتير - سيباستيان فيجاس

خط لوسط: سيلسو أورتيز – لويس رومو – أرتورو جونزاليس

الهجوم: رودلفو بيتزارو – روجيلو فونيس موري – ماكسيميليانو ميزا

قائمة الأهلي في مونديال الأندية

وجاءت قائمة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية كالتالي : علي لطفي ومصطفي شوبير وحمزة علاء ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد مغربي وعلي معلول ومحمود وحيد وكريم فؤاد واليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ولويس ميكيسوني وحسين الشحات وافشة وزياد طارق ووليد سليمان وأيمن اشرف وطاهر محمد طاهر.

ويستعد الاهلي لمواجهة فريق اف سي مونتيري بطل المكسيك في بداية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية والمحدد له اليوم السبت في إطار منافسات الدور التمهيدي للبطولة.

خروج عمار حمدي من القائمة

أثبتت الأشعة التي أجراها عمار حمدي لاعب خط وسط النادي الأهلي، تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وذلك بعد فحصه بأحد المستشفيات في أبو ظبي بالإمارات.

وخضع عمار حمدي لأشعة رنين في أحد المستشفيات القريبة بصحبة أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، بعد خروجه من المران اليوم لإصابته في الركبة أثناء مشاركته في التقسيمة الجماعية.

تصريحات موسيماني

وأكد بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق مونتيري بشأن مواجهة الأهلي قال: "نحترم أجيري وخبراته، لكننا نلعب باسم الأهلي وتاريخه، وهذا ما يعلمه أجيري نفسه بشأن الأهلي واللاعب المصري بشكل عام".

وأضاف: "نحن في الأهلي لا نرد على التصريحات إلا فيما يخص لاعبينا، وهناك حالة تركيز بين اللاعبين ونسعى للحفاظ عليها، وهذا ما يشغلنا حاليا كجهاز فني".