نواب البرلمان: زيارة السيسي للصين نقلة نوعية للعلاقات المتميزة بين القاهرة وبكين..وتؤكد دور مصر المحوري إقليميا وتعزز التعاون بين البلدين

/677529/نواب-البرلمان--زيارة-السيسي-للصين-نقلة-نوعية-للعلاقات-المتميزة-بين-القاهرة-وبكينوتؤكد-دور-مصر-المحوري-إقليميا-وتعزز-التعاون-بين-البلدين

اشاد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالتطور الايجابي الذي تشهده الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين من على جميع الأصعدة، خاصةً فى المجالات الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن تعزيز التواصل والتشاور السياسي بين الدولتين حول الموضوعات الإقليمية والدولية.

العلاقات المصرية الصينية

اشادت النائبة مني عبد الله، عضو مجلس النواب، بزيارة الرئيس السيسي الى الصين تلبيةً لدعوة الرئيس الصيني "شي جين بينج"، مؤكدة ان هذه الزيارة تعكس مدي عمق العلاقات الوثيقة والاستراتيجية التي تربط مصر والصين.

دوت الخليج

واضافت منى عبد الله، أن الرئيس السيسي حريص على تعميق سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة على كافة المستويات، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلاً عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واكملت عضو مجلس النواب، أن حرص الرئيس الصيني "شي جين بينج" على دعوة الرئيس السيسي لحضور القمم الدولية التي تستضيفها بكين انطلاقا من تقدير الصين للمكانة الإقليمية والدولية التي تحظى بها مصر، وكذلك الاهتمام المصري بالعلاقات مع بكين في ظل اتجاه مصر نحو تعزيز علاقاتها مع القوى المهمة في شرق آسيا لاسيما الصين.

فعلى المستوى التاريخي، حققت العلاقات الصينية المصرية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1956، تطورا مستقرا بغض النظر عن تقلبات الأوضاع الدولية.

فمصر والصين ترتبطان بعلاقات تاريخية وثيقة منذ زمن بعيد، حيث يعد البلدان من مؤسسي حركة عدم الانحياز، وشهد أول لقاء جمع الجانبين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ورئيس مجلس الدولة الصيني "شو إن لاي" خلال الفترة من 18 حتى 24 أبريل عام 1955، على هامش مشاركتهما في المؤتمر الأفروآسيوي في مدينة باندونج بإندونيسيا.

واضافت منى عبد الله، عضو مجلس النواب، أن هناك شراكة إستراتيجية شاملة بين مصر والصين، وأصبحت مصر بذلك ثاني بلد عربي يقيم مثل هذا النوع من العلاقات الوثيقة مع الصين علما بأن مصر والصين أقامتا علاقات تعاون استراتيجي عام 1999.

مصطفى النفيلي: هدف الوصول لـ 100 مليار دولار صادرات في العام يعكس قوة الاقتصاد المصري

قال النائب مصطفي النفيلي، عضو مجلس الشيوخ، إن هناك اهتمامًا كبيرًا من جانب الدولة المصري بالوصول بالصادرات المصرية إلى رقم 100 مليار دولار سنويًا، باعتباره يؤكد على قوة الاقتصاد المصري والدور الاقليمي لمصر في المنطقة، علاوة على أن تحقيق هذا الهدف، سيحدث طفرة حقيقية في المنتج الصناعي المصري.

ولفت النفيلي، في تصريحات له اليوم، إلى ما قالته وزيرة التجارة والصناعة، عن أن سداد مستحقات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات من خلال المبادرات العديدة التي أطلقتها الحكومة، وذلك على مدار العاميين الماضيين، كان له أكبر الأثر في إعطاء دفعة للصادرات المصرية خلال عام 2021.

ونوه عضو مجلس الشيوخ، بالحوافز التي تعطيها الدولة للمصدرين واستمرار فتح الأسواق الخارجية أمام المنتج الصناعي المصري، علاوة على التوسع على انشاء المجمعات الصناعية المصرية في الصعيد وغيرها. واختتم النائب مصطفى النفيلي بأن الاقتصاد المصري حقق خطوات واسعة على مدى السنوات الماضية في جميع القطاعات برؤية وتخطيط القيادة السياسية، التى تشيد جمهورية جديدة واعدة، تحقق أحلام عشرات الملايين من المصريين.

نائب الشيوخ: زيارة السيسي للصين نقلة نوعية للعلاقات المتميزة بين القاهرة – بكين

قال النائب احمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن زيارة الرئيس السيسي للصين وحضوره افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، زيارة مهمة واستراتيجية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والعلاقات بين القاهرة وبكين.

ونوه محسن، في تصريحات له اليوم، بلقاء القمة بين الرئيس السيسي والرئيس الصيني في إطار العمل على تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بالتعاون التنموي المشترك، خاصة وأن الصين تولي لعلاقاتها مع مصر أهمية كبيرة، بالنظر لمحورية الدور المصري في محيطها الإقليمي على مستوى الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، على وجود آفاق رحبة للعلاقات بين البلدين، خاصةً في المجالات التنموية والاقتصادية والتجارية ولجذب المزيد من الاستثمارات الصينية لمصر، استغلالاً للفرص الاستثمارية الواعدة المتوفرة في الوطن، وكذلك تعزيز استفادة مصر من الخبرات التكنولوجية المتقدمة للصين باعتبارها واحدة من القوى الكبرى في العالم.

واختتم محسن، بأن زيارة الرئيس السيسي للصين، نقلة نوعية في العلاقات بين القاهرة- بكين، وتشهد تفاعلا وتعاونا عميقا في عدد من المجالات أيضا، من بينها أنشطة البحث العلمي ونقل التكنولوجيا المرتبطة بالصناعات الدوائية، وتصنيع لقاحات كورونا، والتقنيات الصناعية، علاوة على تعزيز التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسيارات الكهربائية وغيرها من مجالات التعاون المثمر بين البلدين، مشددا على أن الزيارة مهمة ومحورية وتعكس العلاقات المتميزة بين مصر والصين.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد عقد صباح اليوم، في قاعة الشعب الكبرى بمدينة بكين، مباحثات قمة مع الرئيس الصيني "شي جين بينج".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس الصيني رحب بزيارة الرئيس إلى بكين، والتي من شأنها أن تساهم في تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بالتعاون التنموي المشترك، مثمناً في هذا الإطار ما تشهده الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين من تطور إيجابي على جميع الأصعدة، خاصةً فى المجالات الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن تعزيز التواصل والتشاور السياسي بين الدولتين حول الموضوعات الإقليمية والدولية.