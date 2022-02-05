/677510/سوهاج-تطلق-مبادرة-علشان-يكمل-جمالها-لتجميل-ورفع-كفاءة-المصالح-الحكومية

أطلقت محافظة سوهاج مبادرة " علشان يكمل جمالها "، برعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والتي تهدف إلى تأهيل ورفع كفاءة واجهات و مداخل وأسوار كافة المباني الحكومية في مختلف مدن المحافظة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

جاء ذلك في إطار تنفيذ رؤية السيد رئيس الجمهورية اثناء فعاليات اسبوع الصعيد، وفي سبيل تحسين الهوية البصرية للمحافظة وصولا إلى ظهورها بالشكل الحضاري الذي يتسق مع الجمهورية الجديدة.

وفى اطار المبادرة قامت شركة مياة الشرب والصرف الصحى بسوهاج وبالتعاون مع الوحده المحليه لمركز ومدينه طما برفع كفاءة وتجميل مركز خدمة العملاء النموذجي بالمدينه.

حياة كريمة سوهاج

على جانب اخر عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع الدوري الأسبوعي لمناقشة آخر المستجدات ونسب التنفيذ ومعدلات الأداء بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء أ.ح أحمد فتحي رئيس الشعبة الهندسية بالجيش الثالث الميداني، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، والعميد أ.ح محمد بدر مدير المشروعات بالجيش الثالث، وممثلي دار الهندسة التابعة لمجلس الوزراء، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية المعنية.

وجه محافظ سوهاج الشكر لجميع القيادات التنفيذية على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، مشيدا بالتحسن الملحوظ في ملف قطع الأراضي المطلوبة لإقامة المشروعات، حيث جاري العمل على توفير 12 قطعة فقط واستعرض رؤساء المدن ووكلاء الوزارات المعنية موقف قطع الأراضي المتبقية وأبرز المعوقات وسبل تذليلها .

نائب محافظ سوهاج يعقد اجتماعا مع لجنة استرداد أراضي أملاك الدولة

عقد السيد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماعا مع لجنة استرداد أراضي أملاك الدولة بديوان عام المحافظة، ومسئولي التقنين بالوحدات المحلية، للوقوف على أداء منظومة تقنين الأراضي، بحضور السيد عبد العليم التهامي رئيس اللجنة، والدكتور محمد السيد نائب رئيس اللجنة .

واستعرض نائب المحافظ خلال الاجتماع ما انتهت إليه اللجنة من أعمال خلال الفترة الماضية، حيث تم التعاقد على 4621 عقد تقنين، وبلغت المتحصلات المالية 556 مليون جنيه، وجاري العمل على الانتهاء من 2143 عقدا جديدا خلال الفترة القادمة، موجها بتسهيل الإجراءات على المواطنين، وسرعة العمل للانتهاء من كافة العقود .