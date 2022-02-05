أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، استقبال 338 ألفًا و800 جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "أسترازنيكا"، مقدمة من دولة ألمانيا وذلك مساء أمس الجمعة، بمطار القاهرة الدولي.
يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، للتنوع والتوسع في توفير لقاحات فيروس كورونا، حفاظاً على مكتسبات الدولة المصرية في التصدي للجائحة.
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن تلك الشحنة ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيمات في جميع محافظات الجمهورية، لافتاً إلى أن لقاح "أسترازنيكا" حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 28 يوماً.
وأشار "عبدالغفار" إلى أن مصر استطاعت في وقت وجيز توفير جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتي شملت "سينوفاك، وسينوفارم، وأسترازنيكا، وسبوتنك، وجونسون آند جونسون، وفايزر، ومودرنا"، وذلك ضمن خطة التنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة: استقبال 338 ألف جرعة من لقاح كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.