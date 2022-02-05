الأسبوع المقبل.. المتحدة للخدمات الإعلامية تنظم العرض الخاص لمسرحية "كنز الدنيا"

تجرى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية العرض الخاص لمسرحية " كنز الدنيا " الاسبوع المقبل، تحت رعاية وزارة التضامن، ومن تنظيم شركة تذكرتي وتنفيذ شركة وورك شوب.

ومسرحية "كنز الدنيا" تعد أول وأكبر عمل مسرحي يضم مجموعة كبيرة من المواهب الشابة من ذوي الهمم، بالإضافة إلى النجم الكبير أشرف عبد الباقي، والفنانين إبرام سمير وعلي المصري وملك ياسر وشريف حسني، ويخرجها للمسرح أشرف عبد الباقي، وللتليفزيون المخرج الكبير سعيد حامد.

وتأتى المسرحية فى أطار جهود المتحدة لدعم المسرح المصري الجاد واكتشاف مواهب جديدة، بالإضافة إلى دمج ذوي الهمم في المجتمع بشكل أكبر وابراز المواهب في كافة المجالات.

و"كنز الدينا" مسرحية اجتماعية كوميدية تناقش نظرة المجتمع لذوي الهمم من خلال أسرة من الطبقة المتوسطة تكتشف أن مولودها من اصحاب متلازمة "داون"، ويؤدي الدور الطفل عمرو هشام، وهو مصاب بمتلازمة داون فعليا، ويتضمن العرض مواهب في الغناء والرسم واطفال حققوا بطولات باسم مصر من ذوي الهمم.

كتب كلمات أغنية المسرحية الشاعر أيمن بهجت قمر، وكتب المسرحية عيسى جمال ووليد هندي، وصمم الديكورات الدكتور محمود سامي، والحان شادي عويضة، وتتضمن المسرحية ايضا استعراضات ومشاهد "اكشن" كوميدية.

وسيتم أقامه عروض للمسرحية خلال الفترة المقبلة، ثم سيتم عرضها عبر منصة watch it ثم قناة DMC.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد ساهمت في ترشيح ورعاية مجموعة كبيرة من ذوي الهمم أصحاب المواهب الخاصة، أثناء تحضيرات المسرحية ودعمت المشروع بكل امكانياتها بالتعاون مع المتحدة للخدمات الاعلامية.