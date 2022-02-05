مفتى الجمهورية : قطع الأشجار لأجل توسعة الطرق العامة لا حرج فيه شرعا

جدة - نرمين السيد - قال فضيلة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، إن الإسلام من حيث المبدأ قد أمر بكل ما يعمر الأرض وينفع ساكنيها؛ وقد نهى عن الاعتداء على الأشجار وغيرها مما تُنبت الأرض؛ لما تحققه من المنافع المتعددة من نحو الاستظلال بها أو الانتفاع بثمارها إن كانت مما يثمر وغير ذلك.





وأوضح مفتى الجمهورية فى تصريح، اليوم السبت، أن الشريعة استثنت من هذا إزالة الأشجار وغيرها إن كانت المصالح العامة تقتضى ذلك بعد الموازنة بين المصالح والمفاسد، لاسيما إن كانت هذه المصلحة مما يشترك فى الانتفاع بها عامة الناس؛ كنحو مد وتوسيع الطرقات أو كانت تعوق سير الطريق، فضلًا عن مشروعية نزع الدولة للملكية تحقيقا للمصلحة العامة. وأضاف أنه مما يجب التنبه إليه أن الأشجار الموجودة فى الطرقات من الأملاك العامة التى لا يجوز لآحاد الناس التعرض لها، وأن ذلك إنما هو من شأن مؤسسات الدولة المعنية بذلك، ولكن قطع الأشجار وإزالتها لأجل التوسيع فى الطرق العامة أمرٌ لا حرج فيه شرعًا ما دام الناس فى حاجة إلى ذلك، وكان توسيعها أمرًا محققًا للمصلحة العامة، ويكون هذا بإذن الجهات المختصة.

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