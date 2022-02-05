/677518/ضمن-مبادرة-من-حقك-تعرف-40طالب-وطالبة-يتفقدون-مشروعات--حياة-كريمة--بسوهاج

نظمت محافظة سوهاج، جولة ميدانية لعدد " 40 " طالب وطالبة ومشرف من المدارس الإعدادية والثانوية بنطاق المحافظة، لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " بقرى مركز ساقلتة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، وذلك ضمن فعاليات مبادرة " من حقك تعرف " التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بهدف تعريف الشباب بالمشروعات القومية في مختلف القطاعات، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم .

ويرصد موقع دوت الخليج التفاصيل

تضمنت الجولة قيام الطلبة والطالبات بزيارة لمشروعات قرية " الفراسية "، حيث تفقدوا " أعمال إنشاء محطة صرف صحي القرية، وبدء أعمال إنشاء العمارات السكنية ضمن مبادرة " سكن كريم"، ثم تفقدوا أعمال إنشاء الوحدة الصحية، ومركز شباب قرية الفراسية، كما قاموا بزيارة لمشروعات قرية " الجلاوية "، حيث تفقدوا " مشروع إنشاء مجمع خدمات المواطنين " دوت الخليج "، ومشروع إنشاء مركز تنمية الأسرة الطفل "، واختتم الطلاب جولتهم بتفقد أعمال إنشاء المركز الطبي بالقرية" .

واستمع الطلاب خلال جولتهم إلى شرح مفصل عن المشروعات الجاري العمل بها، والبرنامج الزمني للانتهاء منها، وفائدة تلك المشروعات، وما توفره من خدمات للمواطنين، معبرين عن سعادتهم بما شاهدوه من مشروعات، موجهين الشكر للقيادة السياسية على هذا الاهتمام الغير مسبوق بمحافظة سوهاج.

سوهاج تطلق مبادرة " علشان يكمل جمالها " لتجميل ورفع كفاءة المصالح الحكومية

على جانب اخر في إطار تنفيذ رؤية رئيس الجمهورية اثناء فعاليات اسبوع الصعيد، وفي سبيل تحسين الهوية البصرية للمحافظة وصولا إلى ظهورها بالشكل الحضاري الذي يتسق مع الجمهورية الجديدة، فقد أطلقت محافظة سوهاج مبادرة " علشان يكمل جمالها "، برعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والتي تهدف إلى تأهيل ورفع كفاءة واجهات و مداخل وأسوار كافة المباني الحكومية في مختلف مدن المحافظة.

وفى اطار المبادرة قامت شركة مياة الشرب والصرف الصحى بسوهاج بقيادة المحاسب محمد صلاح عبدالغفار، رئيس الشركة والعضو المنتدب وبالتعاون مع الوحده المحليه لمركز ومدينه طما شمال محافظة سوهاج برفع كفاءة وتجميل مركز خدمة العملاء النموذجي بالمدينه .