بفستان برتقالي.. ريم البارودي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

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ويرصد لكم موقع دوت الخليج تفاصيل أحدث إطلالة للفنانة ريم البارودي وذلك خلال السطور القادمة.

ريم البارودي بفستان برتقالي

نشرت الفنانة ريم البارودي مجموعةمن الصور لها في أحدث جلسة تصوير لها، وتألقت ريم البارودي في هذه الصور بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستانا طويلًا باللون البرتقالي، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على الشعر الأشقر القصير المنسدل علي كتفيها، ووضعت بعض لمسات الميك اب التي ارتكزت على الألوان الصارخة.

أحدث أعمالها الفنية

يُعرض حاليًا للفنانة ريم البارودي مسلسل "نقل عام"، والمسلسل من إخراج عادل أديب، بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة.

أزمة ريم البارودي وريهام سعيد

قضت المحكمة الاقتصادية اليوم الأربعاء بالقاهرة، بتغريم الفنانة ريم البارودي 20 ألف جنيه في اتهامها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، ويرجع سبب ذلك في سب وقذف ريم البارودي لريهام سعيد حيث أقامت ريهام سعيد قضية جنح ضد ريم البارودي تتهمها فيها بالسب والقذف، مستندة على تسجيل صوتي توجه لها فيه ألفاظ سُباب، مشيرة إلى أن المحامي الخاص بها اعترف بأن صوتها في التسجيل هو الذي تعرضت فيه الإعلامية ريهام سعيد للسب، رافضة أن تكون طريقة الخلاف بينها وبين أي إعلامية أو فنانة يكون بهذا الشكل، ويجب أن يكونوا قدوة للجمهور المشاهد.

ريم البارودي في مسلسل كله بالحب

من ناحية أخرى، شاركت الفنانة ريم البارودي في الماراثون الرمضاني المنصرم بمسلسل «كله بالحب» مسلسل "كله بالحب" تأليف ورشة أحمد الشخيبى، وإخراج عصام عبد الحميد، وبطولة زينة، أحمد السعدني، ريم البارودي، صابرين، هالة فاخر، مصطفى درويش، محسن منصور وسامر المصري.

كما شاركت في مسلسل "فارس بلا جواز"، بطولة مصطفى قمر، طارق عبد العزيز، طارق الإبياري، سليمان عيد، داليا مصطفى، مي سليم، هنادي مهنا، سامي مغاوري، العمل من تأليف فدوى الشندويلي، وإخراج معتز حسام، وعرض ضمن سباق دراما رمضان المنصرم.