/677514/إن-لم-ترفعك-أخلاقك-فلن-يرفعك-منصبك-مشادة-كلامية-بين-نوال-الزغبي-ومحمد-رمضان

أثارت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي الجدل بشكل كبير، وذلك بسبب منشورها على حسابها الشخصي بموقع التغريدات القصيرة تويتر، خاصًة بعد هجوم محمد رمضان عليها بسبب تصريحها الأخير في برنامج حبر سري.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج رد الفنانة نوال الزغبي بعد هجوم محمد رمضان عليها وذلك خلال السطور القادمة.

نوال الزغبي ترد على محمد رمضان

خرجت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن صمتها وذلك بعد ساعات من هجوم الفنان محمد رمضان عليها بسبب تصريحاتها الأخيرة حول عدم معرفتها به إطلاقًا.

وكتبت نوال الزغبي منشورًا عبر حسابها الشخصي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”، وقالت:”إن لم ترفعك أخلاقك فلن يرفعك منصبك فإذا فقدتها لا تنتظر الاحترام”.

رد محمد رمضان على تصريحاتها ببرنامج حبر سري

كانت قد وجهت المذيعة سؤال لنوال الزغبي عن محمد رمضان، لترد الفنانة عليها قائلة «معرفوش»، الأمر الذي أثار غضب الفنان محمد رمضان ليعيد نشر الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق عليه: «ربنا يباركلك في صحتك وذاكرتك.. نورتي تليفزيون مصر».

رد قاسي من محمد رمضان على نوال الزغبي

ولم يكتفي رمضان بهذا التعليق فقط، فقام بتركيب مقطع من أغنيته «مصباح علاء الدين»، على فيديو تصريح نزال الزغبي، جاء به التعليق الآتي: «اسأل عيلتك تقولك بيشوفوا مين وراك».

نوال الزغبي تطرح أغنيتها نقطة انتهي هذا وطرحت الفنانة نوال الزغبي أغنيتها الجديدة "نقطة انتهى" عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، بعدما أحدثت جدلا واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي بسبب تسريبها.

وكانت نوال نشرت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنسجرام قالت فيها: "أغنية نقطة انتهى اصلا اسمها "نحنا لبعض" هالأغنية عمرها 4 سنوات انعملت لمناسبة خاصة كيف نزلت وكيف اتسربت ما بعرف".

محمد رمضان في السباق الرمضاني 2022

من ناحية أخرى، أعلن النجم محمد رمضان عن مشاركته في السباق الرمضاني 2022 بمسلسل يحمل اسم «المشوار»، والذي يشارك خلاله مع نجوم لم يسبق التعاون معهم من قيل، اذ يجتمع مع الفنانة دينا الشربيني ، و المسلسل من إخراج محمد ياسين ، تأليف محمد فريد.

و يظهر محمد رمضان في مسلسلات رمضان ٢٠٢٢ بدور سائق يبدأ رحلة صعود حتى يصبح مغني مشهور جدًا و تجسد دينا الشربيني دور خادمة في أحد المنازم وهي حبيبة محمد رمضان .

وكان قد كشف رمضان عن اسماء شخصيته هو ودنيا الشربيني خلال المسلسل، والذي من المقرر أن يتزوجا، ويكن لديهم ابن مثلما ظهر لي صور شاركها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وعلق عليها: «ماهر و ورد من تصوير مسلسل المشوار.. رمضان يجمعنا».