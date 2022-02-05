عمار حمدي يساند الأهلي أمام مونتيري

ساند عمار حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فريقه لمواجهة مونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ورافق عمار لاعبي النادي الأهلي المتوجهين إلى ملعب آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي، من أجل مساندتهم والشد من أزرهم.

واٌصيب عمار حمدي بقطع في الرباط الصليبي، خلال تدريبات القلعة الحمراس الماضية في الإمارات استعداداً لمواجهات كأس العالم للأندية.

الخطيب يزور عمار حمدي ويطمئن على حالته و سلبية المسحة الطبية الثانية لـموسيماني

أكد أحمد ابوعبلة طبيب الاهلي، عن سلبية المسحة الطبية الأولى والثانية التي أجراها بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق.

فيما حرص محمود الخطيب رئبس النادي الاهلي في زبارة عمار حمدي غرفته بمقر إقامة بعثة الفريق في أبوظبي، وذلك بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

قائمة الأهلي في مونديال الأندية

وجاءت قائمة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية كالتالي : علي لطفي ومصطفي شوبير وحمزة علاء ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد مغربي وعلي معلول ومحمود وحيد وكريم فؤاد واليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ولويس ميكيسوني وحسين الشحات وافشة وزياد طارق ووليد سليمان وأيمن اشرف وطاهر محمد طاهر.

ويستعد الاهلي لمواجهة فريق اف سي مونتيري بطل المكسيك في بداية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية والمحدد له اليوم السبت في إطار منافسات الدور التمهيدي للبطولة.

خروج عمار حمدي من القائمة

أثبتت الأشعة التي أجراها عمار حمدي لاعب خط وسط النادي الأهلي، تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وذلك بعد فحصه بأحد المستشفيات في أبو ظبي بالإمارات.

وخضع عمار حمدي لأشعة رنين في أحد المستشفيات القريبة بصحبة أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، بعد خروجه من المران اليوم لإصابته في الركبة أثناء مشاركته في التقسيمة الجماعية.

تصريحات موسيماني

وأكد بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق مونتيري بشأن مواجهة الأهلي قال: "نحترم أجيري وخبراته، لكننا نلعب باسم الأهلي وتاريخه، وهذا ما يعلمه أجيري نفسه بشأن الأهلي واللاعب المصري بشكل عام".

وأضاف: "نحن في الأهلي لا نرد على التصريحات إلا فيما يخص لاعبينا، وهناك حالة تركيز بين اللاعبين ونسعى للحفاظ عليها، وهذا ما يشغلنا حاليا كجهاز فني".