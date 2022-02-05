اللجنة المنظمة توافق على وجود موسيماني في مباراة منونتيري بعد سلبية مسحة كورونا

وافقت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالإمارات على تواجد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في ملعب آل نهيان بنادي الوحدة لقيادة الأهلي أمام إف سي مونتيري.
ووافقت اللجنة على قيادة موسيماني للفريق بعد اعتماد المسحة الطبية الثانية التي أجراها وجاءت نتيجتها سلبية.
وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق تشكيل المباراة، الذي ضم كلا من: علي لطفي - رامي ربيعة - محمد مغربي - ياسر إبراهيم - علي معلول - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - محمد هاني - أحمد عبد القادر - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر.
ويلتقي الأهلي مع فريق إف سي مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف في السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة في أبو ظبي، وذلك ضمن منافسات الدور التمهيدي من بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات.
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